Ένα λαμπερό Αυγουστιάτικο φεγγάρι θα μας συνοδέψει απόψε στις βόλτες μας καθώς η πανσέληνος του «Οξύρρυγχου» θα φωτίζει τον ουρανό.

Το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», που έδωσε το όνομά του στο Αυγουστιάτικο φεγγάρι, προέρχεται από τους Ινδιάνους της Αμερικής που συνήθιζαν να ψαρεύουν τέτοια μέρα το συγκεκριμένο ψάρι, που σε εμάς είναι γνωστό ως μουρούνα.

Το Αυγουστιάτικο φεγγάρι θεωρείται το μεγαλύτερο και πιο λαμπερό του χρόνου ενώ συχνά έχει μια πιο βαθιά και κόκκινη απόχρωση.

Αυτό συμβαίνει γιατί αυτή την εποχή του χρόνου, η θέση της Σελήνης είναι χαμηλά στον ορίζοντας και επιτρέπει στο φως να διαθλάται δίνοντας μια πιο κοκκινωπή απόχρωση.

Πανσέληνος

Όπως κάθε χρόνο τέτοιο ημέρα έτσι και σήμερα , η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μουσικές, θεατρικές και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κάτω από το φως της πανσελήνου.

Συνολικά, 114 αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία και ιστορικοί τόποι θα παραμείνουν ανοιχτοί, εκ των οποίων 71 θα φιλοξενήσουν εκδηλώσεις και 44 θα λειτουργήσουν με ελεύθερη είσοδο.

Εάν λοιπόν βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα μπορεί να απολαύσετε τη μαγεία του φεγγαριού από το Μουσείο της Ακρόπολης (Η είσοδος στο μουσείο θα είναι με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου) και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί ιστορικός περίπατος γύρω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με ξεναγό τον επιμελητή Αρχαιοτήτων Κώστα Πασχαλίδη. Να σημειωθεί, ότι η εκδήλωση στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας λόγω δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών.