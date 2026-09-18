Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Διεθνής Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών ξεκινά στις 19 Σεπτεμβρίου 2026, με τον συντονισμό της HELMEPA, προσκαλώντας πολίτες και φορείς σε όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή εθελοντών για τον καθαρισμό των ακτών, ενώ παράλληλα προβλέπει την επιστημονική καταγραφή των απορριμμάτων για την καλύτερη παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη HELMEPA, το Save Your Hood και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, προκειμένου να ενημερωθούν για προγραμματισμένες δράσεις ή να λάβουν οδηγίες για τη διοργάνωση καθαρισμών.

Η περσινή εκστρατεία σημείωσε σημαντική επιτυχία, καθώς περισσότεροι από 24.000 εθελοντές και φορείς συνέβαλαν στον καθαρισμό των ακτών, αποδεικνύοντας τη δυναμική της συλλογικής προσπάθειας για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

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Σήμερα Παρασκευή είναι η κατάλληλη ημέρα για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Και υπάρχει μια πρόταση που δεν κοστίζει τίποτα, παρά μόνο λίγες ώρες από τον χρόνο μας: να πάμε να καθαρίσουμε μια ακτή.

Το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου έχει συνδεθεί διεθνώς με τον εθελοντικό καθαρισμό των ακτών. Στην Ελλάδα τον συντονισμό της διεθνούς πρωτοβουλίας έχει αναλάβει εδώ και δεκαετίες η HELMEPA.

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Για το 2026 η Διεθνής Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών αρχίζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται έως τις 30 Νοεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες, σχολεία, δήμους, λιμενικές αρχές, συλλόγους, εταιρείες, ναυτικούς και καταδυτικούς ομίλους και εθελοντικές ομάδες να οργανώσουν τις δικές τους δράσεις. (Wix Studio)

Και το μήνυμα είναι απλό: μη μείνετε θεατές.

16.292 εθελοντές μέσα σε έναν χρόνο

Η περσινή κινητοποίηση δείχνει ότι η προσπάθεια μπορεί να έχει πραγματικό αποτέλεσμα. Στη Διεθνή Εκστρατεία του 2025 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 367 καθαρισμοί με 16.292 εθελοντές, αριθμός-ρεκόρ για τη συγκεκριμένη καμπάνια. Συνολικά, στις δράσεις καθαρισμού που συντόνισε η HELMEPA μέσα στο 2025 συμμετείχαν περισσότεροι από 24.000 εθελοντές και φορείς. (Wix Studio)

Δεν χρειάζεται κάποιος να ανήκει σε περιβαλλοντική οργάνωση για να βοηθήσει. Μια οικογένεια, μια παρέα φίλων, ένας αθλητικός ή πολιτιστικός σύλλογος μπορούν να κινητοποιηθούν.

Χρειάζονται γάντια, ανθεκτικές σακούλες, προσοχή στα επικίνδυνα αντικείμενα και –κυρίως– συνεννόηση με τους οργανωτές ή τον οικείο δήμο για την αποκομιδή όσων συγκεντρωθούν.

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Πού τηλεφωνούμε – οργανώσεις και στοιχεία επικοινωνίας

HELMEPA – Πανελλαδικός συντονισμός

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος είναι ο εθνικός συντονιστής της International Coastal Cleanup στην Ελλάδα και μπορεί να καθοδηγήσει πολίτες και φορείς για τη διοργάνωση καθαρισμού.

Τηλέφωνο: 210 9343088

Email: [email protected]

HELMEPA – Εθελοντικοί καθαρισμοί ακτών (Wix Studio)

Save Your Hood – Ομάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα

Το εθελοντικό κίνημα διαθέτει τοπικές ομάδες και πραγματοποιεί καθαρισμούς σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Στην ιστοσελίδα του αναφέρει ότι, αν δεν υπάρχει ομάδα σε μια περιοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του ακόμη και για τη δημιουργία νέας.

Τηλέφωνο: 699 539 8634

Email: [email protected]

Save Your Hood – Βρες την ομάδα σου (saveyourhood.gr)

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iSea – Θεσσαλονίκη και δράσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας

Η περιβαλλοντική οργάνωση για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και πραγματοποιεί προγράμματα απομάκρυνσης απορριμμάτων και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τηλέφωνο: 2313 090696

Email: [email protected]

iSea – Επικοινωνία (iSea)

Enaleia – Από τις ακτές μέχρι τα αλιευτικά λιμάνια

Η Enaleia συνεργάζεται με χιλιάδες αλιείς και οργανώνει επίσης καθαρισμούς παραλιών και λιμανιών με εθελοντές, σχολεία, δύτες και άλλους φορείς. Το δίκτυό της εκτείνεται σε πολλές ελληνικές παράκτιες περιοχές.

Τηλέφωνα: 697 417 4011 και 210 3417245

Email: [email protected]

Enaleia – Mediterranean CleanUp (Enaleia – www.enaleia.com)

MEDASSET – Αθήνα και δράσεις προστασίας της Μεσογείου

Η περιβαλλοντική οργάνωση έχει πολυετή παρουσία σε καθαρισμούς ακτών. Σε προηγούμενη μεγάλη εκστρατεία της περισσότεροι από 12.000 εθελοντές συμμετείχαν σε 44 καθαρισμούς ακτών.

Τηλέφωνο: 210 3640389

Email: [email protected]

MEDASSET (MedAsset)

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Healing Lesvos – Λέσβος

Για όσους βρίσκονται στη Λέσβο, η οργάνωση καλεί κατοίκους και εθελοντές να συμμετέχουν σε δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αναφέρει ρητά τη δυνατότητα οργάνωσης ημερών εθελοντισμού με καθαρισμούς ακτών.

Τηλέφωνο: 697 4328808

Email: [email protected]

Healing Lesvos – Εθελοντισμός (healinglesvos.org)

WWF Ελλάς – Πολίτες για το Περιβάλλον

Για ενημέρωση σχετικά με περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και συμμετοχή πολιτών υπάρχει η σχετική γραμμή επικοινωνίας του WWF Ελλάς.

Τηλέφωνο: 210 3314893

Email: [email protected]

WWF Ελλάς – Πολίτες για το Περιβάλλον (citizens4environment.wwf.gr)

Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από το Ιόνιο μέχρι το Καστελλόριζο

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Η Ελλάδα έχει χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής. Είναι προφανές ότι καμία οργάνωση και κανένας δήμος δεν μπορεί μόνος του να βρίσκεται σε κάθε παραλία.

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Γι’ αυτό και η φετινή πρόσκληση της HELMEPA απευθύνεται ουσιαστικά σε ολόκληρη τη χώρα: σε δήμους και λιμενικές αρχές, σχολεία, τοπικές κοινότητες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ορειβατικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους, καταδυτικά κέντρα, ιστιοπλοϊκούς και ναυτικούς ομίλους αλλά και απλούς πολίτες. (Wix Studio)

Όποιος λοιπόν βρίσκεται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Καβάλα, Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο ή οπουδήποτε αλλού, μπορεί να ξεκινήσει επικοινωνώντας με τη HELMEPA ή το Save Your Hood για να πληροφορηθεί εάν υπάρχει οργανωμένη δράση κοντά του.

Δεν μαζεύουμε απλώς σκουπίδια – τα καταγράφουμε

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Η δράση έχει και επιστημονική πλευρά. Η HELMEPA χρησιμοποιεί συγκεκριμένη διαδικασία καταγραφής των απορριμμάτων, ώστε να συγκεντρώνονται στοιχεία για το είδος και την προέλευση της ρύπανσης. Τα δεδομένα αυτά βοηθούν στην παρακολούθηση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων. (Wix Studio)

Και αυτά που βρίσκονται στις παραλίες λένε πολλά για τις συνήθειές μας: πλαστικά κομμάτια, αποτσίγαρα, καπάκια, καλαμάκια, πλαστικά μπουκάλια, κουτάκια και ποτήρια μιας χρήσης βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στα αντικείμενα που συλλέγονται. (Wix Studio)

Αύριο λοιπόν οργανωνόμαστε – το Σάββατο πάμε παραλία

Δεν χρειάζεται να περιμένουμε πάντα κάποιον άλλον.

Παρασκευή τηλεφωνούμε, βρίσκουμε την κοντινότερη οργανωμένη δράση και το Σάββατο φοράμε γάντια και κατεβαίνουμε στην ακτή.

Και ακόμη κι αν στην περιοχή μας δεν υπάρχει προγραμματισμένος καθαρισμός, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον δήμο, τη λιμενική αρχή ή μία από τις παραπάνω οργανώσεις και να ζητήσουμε οδηγίες.

Γιατί οι ελληνικές ακτές δεν είναι μόνο το καλοκαιρινό σκηνικό των διακοπών μας.

Είναι δικές μας. Και μετά το καλοκαίρι είναι η σειρά μας να τις φροντίσουμε.