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Σειρά παραβιάσεων και παραβάσεων καταγράφηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Αιγαίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Όπως αναφέρεται, συνολικά εννέα τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα μέσα εισήλθαν στο FIR Αθηνών, προχωρώντας σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και σε παραβιάσεις του Ελληνικού Εναέριου Χώρου.

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Στον σχηματισμό περιλαμβάνονταν οπλισμένα μαχητικά F-16 καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες αναγνώρισης και αναχαίτισης από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το περιστατικό εντάσσεται στη συνεχιζόμενη δραστηριότητα που καταγράφεται κατά καιρούς στο Αιγαίο, με τις ελληνικές αρχές να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις στην περιοχή και να διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι τουρκικές δραστηριότητες περιλάμβαναν δύο σχηματισμούς με τέσσερα μαχητικά F-16, εκ των οποίων δύο ήταν οπλισμένα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ένα ελικόπτερο.

Σημειώθηκαν συνολικά οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Από αυτές, δύο αποδόθηκαν στα τουρκικά F-16, τρεις στα UAV, δύο στα ATR-72 και μία στο ελικόπτερο.

Παράλληλα, καταγράφηκαν εννέα παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, εκ των οποίων πέντε πραγματοποιήθηκαν από τα F-16 και τέσσερις από τα ATR-72.

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Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, κατά τη διάρκεια των περιστατικών σημειώθηκε μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική της Πολεμικής Αεροπορίας.

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