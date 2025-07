Αψηφώντας τις τάσεις αυτοχειρίας του, καθώς έχασε μία διαφορά 23 πόντων(!) και υποχρεώθηκε να παίζει με άγχος μέχρι το φινάλε, ο Παναθηναϊκός πήρε την πολυπόθητη πρόκριση για το Final Four της Euroleague, εν μέσω αποθέωσης από τους φιλάθλους του στο ΟΑΚΑ, που ζητούσαν το όγδοο τρόπαιο και το πρώτο back to back στην Ιστορία του συλλόγου.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 75-67 της Αναντολού Εφές στο Game 5 και έγραψαν το 3-2 στη σειρά των πλέι οφ, εξασφαλίζοντας το τελευταίο «εισιτήριο» για το Άμπου Ντάμπι και «κλειδώνοντας» τη 12η συμμετοχή τους σε Final Four της Euroleague. Όπως και πέρυσι, οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό της καταληκτικής φάσης (23/5, 21:00) τη Φενερμπαχτσέ.

