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Στα 5 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά, η Betsson συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξη της στοιχηματικής εμπειρίας. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και γρήγορες αναλήψεις, η πλατφόρμα προσφέρει ένα περιβάλλον που συνδυάζει απλότητα, λειτουργικότητα και αξιοπιστία για κάθε παίκτη.

Απόλυτος έλεγχος με Auto Cash Out & Partial Cash Out

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Η Betsson προσφέρει δύο από τα πιο προηγμένα εργαλεία διαχείρισης στοιχημάτων:

Auto Cash Out:

Ο παίκτης θέτει εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης και το σύστημα ολοκληρώνει αυτόματα το Cash Out όταν αυτή η τιμή επιτευχθεί. Χωρίς χειροκίνητες ενέργειες, χωρίς παρακολούθηση του αγώνα, με πλήρη ασφάλεια και σιγουριά.

Partial Cash Out:

Η πλατφόρμα επιτρέπει και τη μερική εξαργύρωση μέρους του δελτίου, αφήνοντας το υπόλοιπο να συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Ένα εργαλείο ιδανικό για πιο στρατηγική διαχείριση και μεγαλύτερη ευελιξία.

Με αυτές τις δύο λειτουργίες, η Betsson δίνει στον χρήστη τον απόλυτο έλεγχο του δελτίου του, όποια κι αν είναι η εξέλιξη του παιχνιδιού.

Golden Sub:

Σου προσφέρει extra κάλυψη στα στοιχήματα παικτών. Για παράδειγμα, αν έχεις ποντάρει έναν παίκτη να σκοράρει και εκείνος αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, το στοίχημά σου μεταφέρεται αυτόματα στον παίκτη που περνά ως αλλαγή. Αν ο αναπληρωματικός σκοράρει, τότε το στοίχημα επαληθεύεται.

Η λειτουργία ισχύει για αγορές παικτών που διαθέτουν το ειδικό σήμα Golden Sub.

Σε περίπτωση αλλαγής, το ποντάρισμα μεταφέρεται στον παίκτη που μπαίνει στο παιχνίδι, διατηρώντας τις ίδιες αποδόσεις.

Ενισχυμένες και Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις και Ενισχυμένα Παρολί

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Η δράση στην Betsson συνοδεύεται από καθημερινές ενισχυμένες αποδόσεις στα κορυφαία γεγονότα.

Οι Σούπερ Ενισχυμένες επιλογές και τα ενισχυμένα παρολί δίνουν παραπάνω αξία στο παιχνίδι, προσφέροντας ευκαιρίες σε παίκτες που θέλουν να εκμεταλλευτούν δυνατές αποδόσεις σε σημαντικούς αγώνες και διοργανώσεις.

Ασφάλεια Παρολί

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Για όσους αγαπούν τα παρολί, η Betsson διαθέτει τη λειτουργία ασφάλειας*.

Ο παίκτης δημιουργεί παρολί με τις απαιτούμενες επιλογές και ενεργοποιεί το ειδικό κουτί ασφάλειας. Αν χαθεί μόνο μία επιλογή, το ποντάρισμα επιστρέφεται. Είναι μια λειτουργία που μειώνει το ρίσκο και προσφέρει σημαντική σιγουριά σε κάθε δελτίο.

Ενίσχυση Παρολί

Με την ενεργοποίηση της ενίσχυσης* πριν από την τοποθέτηση του δελτίου, τα παρολί μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά σε περίπτωση επιτυχίας.

Το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των επιλογών, ανταμείβοντας ακόμη περισσότερο όσους παίζουν με στρατηγική και συνδυαστικές επιλογές.

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Ανανεωμένο Bet Builder – Φτιάχνεις το στοίχημά σου όπως το θέλεις

Το νέο Bet Builder της Betsson δίνει στον παίκτη τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του εξατομικευμένο στοίχημα μέσα σε έναν αγώνα, συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες αγορές.

Η πλατφόρμα επιτρέπει ακόμη και τη δημιουργία παρολί που περιλαμβάνουν έως και 10 διαφορετικά Bet Builder στοιχήματα, προσφέροντας τεράστια ευελιξία και ακόμη περισσότερες επιλογές.

Με Πληροφορίες AI στα κορυφαία ματς

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Η λειτουργία Πληροφορίες ΑΙ είναι διαθέσιμη για κορυφαία πρωταθλήματα και διοργανώσεις (Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Primeira Liga, Turkish Super Lig, Greek Super League, Champions League, Europa League, Conference League) και προσφέρει στους παίκτες πρόσβαση σε αναλυτικό περιεχόμενο έως και 24 ώρες πριν από κάθε αγώνα. Μέσα από συνοπτικές αναλύσεις, πρόσφατη φόρμα, βασικά στατιστικά, αγωνιστικά χαρακτηριστικά και τακτική επισκόπηση, ο χρήστης αποκτά μια ξεκάθαρη και εύχρηστη εικόνα της αναμέτρησης, ενισχύοντας την ενημέρωση και τη συνολική εμπειρία του παιχνιδιού ο χρήστης αποκτά μια ξεκάθαρη και εύχρηστη εικόνα της αναμέτρησης, ενισχύοντας την ενημέρωση και τη συνολική εμπειρία του παιχνιδιού.

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Στατιστικά Παίκτη στο Live

Η στατιστική ανάλυση των παικτών του αγώνα είναι διαθέσιμη στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Η λειτουργία παρέχεται σε live περιβάλλον και δίνει ξεκάθαρη εικόνα για τα σουτ, τα σουτ στον στόχο, τα φάουλ καθώς και τις ασίστ κάθε παίκτη, ανά πάσα στιγμή.





Καθημερινές προσφορές, live streaming και ειδικά στοιχήματα

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Η Betsson ξεχωρίζει για:

• Προσφορές* στα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα

• Τεράστια ποικιλία αποδόσεων και ειδικών στοιχημάτων, πολλά εκ των οποίων θα τα βρεις αποκλειστικά στην πλατφόρμα

• Live streaming σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα μέσα από το περιβάλλον της Betsson

• Τουρνουά στοιχήματος* που προσφέρουν συνεχώς νέες προκλήσεις

Σούπερ προσφορά* γνωριμίας

Στην Betsson η αρχή γίνεται με τον καλύτερο τρόπο:

240 ΔΩΡΑ* χωρίς την προϋπόθεση κατάθεσης + 1 δωρεάν περιστροφή στον τροχό!

Ένα καλωσόρισμα που αποδεικνύει έμπρακτα τη φιλοσοφία της Betsson: να προσφέρει πάντα κάτι παραπάνω στον παίκτη.

Με απόλυτη αξιοπιστία, κορυφαίες λειτουργίες, άμεσες αναλήψεις, μεγάλη ποικιλία αγορών και συνεχή αναβάθμιση υπηρεσιών, η Betsson επιβεβαιώνει καθημερινά ότι αποτελεί μία στοιχηματική εμπειρία που ξεχωρίζει.

Betsson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις