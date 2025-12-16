Η Καρδίτσα αποτέλεσε τον 4ο σταθμό του Betsson Trophy Tour, φιλοξενώντας το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στις 12 και 13 Δεκεμβρίου, σε μια διήμερη δράση που έφερε τον παλμό του ποδοσφαίρου στην καρδιά της πόλης.

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζει για 2η συνεχόμενη χρονιά το ταξίδι του εμβληματικού τροπαίου, με στόχο να το φέρει πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες και στον κόσμο σε όλη την Ελλάδα.

Παρότι η στάση στην Καρδίτσα δεν συνδυάστηκε με αγωνιστική αναμέτρηση, το ενδιαφέρον του κοινού ήταν έντονο. Το Fan Zone στο κέντρο της πόλης γέμισε με χαμόγελα, φωτογραφίες και ποδοσφαιρική διάθεση, προσελκύοντας επισκέπτες κάθε ηλικίας που θέλησαν να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία του Trophy Tour.

Οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, να συμμετάσχουν σε διαδραστικές ενέργειες και παιχνίδια, αλλά και να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα, με κορυφαία στιγμή την ευκαιρία για εισιτήρια του μεγάλου τελικού της διοργάνωσης.

Η ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσε τη δυναμική του Trophy Tour και ανέδειξε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών, που ενώνουν το ποδόσφαιρο με την τοπική κοινωνία, δημιουργώντας μια αυθεντική γιορτή αθλητισμού και ψυχαγωγίας.

Στη δράση έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του αθλητισμού, τιμώντας με την παρουσία τους το Betsson Trophy Tour και συμμετέχοντας ενεργά στη γιορτή του ποδοσφαίρου που στήθηκε στο κέντρο της πόλης.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος, ανέφερε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΠΟ και τον επίσημο χορηγό του Κυπέλλου Ελλάδας, την Betsson, που μας έδωσαν την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε εδώ στην Καρδίτσα το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Καρδίτσα είναι μια περιοχή που στηρίζει και ενισχύει τον αθλητισμό και βλέποντας αυτή την εκδήλωση διαπιστώνουμε πως οι μικροί μας φίλοι τη χαίρονται ιδιαίτερα, έρχονται, παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δράσεις.

Σας ευχαριστώ για ακόμη μία φορά και πιστεύω ότι και εμείς, από την πλευρά μας, τιμήσαμε αυτήν την πρωτοβουλία, προσπαθώντας να φέρουμε ακόμη περισσότερο κόσμο, ώστε να χαρεί μαζί μας το τρόπαιο».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Καρδίτσας, Αλέξης Σφήκας, δήλωσε:

«Με το καινούργιο format της Ομοσπονδίας, το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έγινε πιο ανταγωνιστικό. Ευχόμαστε να έχει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στην πρώτη του χρονιά, να προσελκύσει περισσότερο κόσμο και να ενισχύσει το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού για τον σημαντικό θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με την ευκαιρία θέλω να πω καλή επιτυχία και στην ομάδα της πόλης μας και να της ευχηθώ κάποια στιγμή να γράψει ιστορία κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας»!

Ο πρόεδρος της Αναγέννησης Καρδίτσας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Καταρχάς, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ΕΠΟ για αυτή την εξαιρετική διοργάνωση, καθώς και για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, τον πιο ιστορικό ποδοσφαιρικό θεσμό της χώρας. Έναν θεσμό που δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερες ομάδες, σε περισσότερα παιδιά και σε περισσότερους ποδοσφαιριστές να συμμετέχουν και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της διοργάνωσης.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και τυχεροί που είχαμε τη φυσική παρουσία του τροπαίου στην πόλη μας, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλά παιδιά, μέσα από αυτή τη δράση, να συμμετάσχουν, να παίξουν, να διασκεδάσουν και να δουν από κοντά το Κύπελλο εδώ στην πόλη μας.

Συγχαρητήρια στην ΕΠΟ, στην Betsson και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση».

Η Betsson και η ΕΠΟ συνεχίζουν το κοινό τους όραμα, μεταφέροντας το πάθος και τον συμβολισμό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson σε κάθε γωνιά της χώρας. Η στάση στην Καρδίτσα αποτέλεσε έναν ακόμη κρίκο σε αυτή τη διαδρομή, επιβεβαιώνοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν ανήκει μόνο στα γήπεδα, αλλά και στους ανθρώπους που το αγαπούν.

