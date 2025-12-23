Τους λόγους για τους οποίους η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να επιτρέψει την κίνηση των οχημάτων στις εθνικές οδούς όσο είναι σταθμευμένα αριστερά και δεξιά τρακτέρ των αγροτών στα μπλόκα εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ειδικότερα, η κ. Δημογλίδου, αντικρίζοντας τα πλάνα από την κατάσταση που επικρατεί στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας, ανέφερε: «Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο. Δεν συζητώ καν για το μπλόκο της Θεσσαλίας, είναι φανερό ότι με δυσκολία περνάει και όχημα έκτακτης ανάγκης».

«Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τη διέλευση βαρέων και λοιπών οχημάτων σε αυτό που βλέπουμε αυτήν τη στιγμή στην εικόνα μας; Αν έχουμε μία πυρκαγιά σε ένα όχημα εν κινήσει, πώς θα απεγκλωβίσουμε τους οδηγούς;» σημείωσε και πρόσθεσε: «Αν κάποιος θεωρεί ότι έτσι μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση που υπάρχει στην έξοδο αυτών των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας». «Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς/εκτροπής οχήματος) μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία μόνο από τη μία λωρίδα», τόνισε.

Σε ερώτηση γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων που προτίθενται να δώσουν λωρίδα κυκλοφορίας οι αγρότες, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε: «Μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, μιλάμε για την Εθνική Οδό, άρα είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να μπορούν οι οδηγοί να περνούν την ώρα που οι αγρότες κινούνται πεζή σε Εθνική Οδό; Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο στα σημεία που υπάρχει αποκλεισμός αυτήν τη στιγμή, για αυτό ακριβώς πραγματοποιούμε εκτροπές».

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει καμία κόντρα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Οι αγρότες βρίσκονται εκεί για να διαμαρτυρηθούν και πολύ καλά κάνουν, είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα. Όμως, είναι δημοκρατικό δικαίωμα και των πολιτών να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια και με ελευθερία στους δρόμους».

«Δεν έχουν κάνει κανένα βήμα καλής θέλησης οι αγρότες, σε κανένα μπλόκο αυτήν τη στιγμή δεν έχει αλλάξει η κατάσταση των οχημάτων από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα. Δεν έχει δοθεί καμιά λωρίδα κυκλοφορίας, για αυτό και συνεχίζουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά αυτήν τη στιγμή η ΕΛΑΣ για να βρίσκεται στο εθνικό δίκτυο και σε παρακαμπτηρίους να βοηθά τους οδηγούς; Αυτό είναι το καθήκον μας», κατέληξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Σκληρή στάση των αγροτών στη Θήβα

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost οι αγρότες στη Θήβα εμμένουν αμετακίνητοι στο μπλόκο τους, τηρώντας πιο σκληρή στάση σε σχέση με τις υπόλοιπες αγροτικές κινητοποιήσεις ανά την επικράτεια.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων στον κόμβο της Ριτσώνας, γεγονός που έχει προκαλέσει αυξημένη κινητικότητα και σχηματισμό ουρών στο σημείο. Από το 69ο χλμ. τα οχήματα κινούνται σημειωτόν.

Οπως γίνεται αντιληπτό η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές των Χριστουγέννων γίνεται μετ’έμποδίων και οι ταξιδιώτες θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με μεγάλη υπομονή.

«Τα μπλόκα δεν θα διαλυθούν»

«Από την πρώτη ημέρα έχουμε ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας (ΛΕΑ) έτσι ώστε να εξυπηρετούνται ασθενοφόρα αλλά και οχήματα που για λόγους ασφαλείας ή υγείας δεν μπορούν να πάνε από παρακάμψεις. Είμαστε συντονισμένοι πανελλαδικά σε όλα τα μπλόκα ώστε να δοθεί άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας Καταλαβαίνετε ότι εφόσον τα μπλόκα δεν σπάνε δεν μπορεί να μετακινηθεί τεράστιος αριθμός τρακτέρ και να πάνε αλλού ενώ είναι δεδομένο ότι σκηνές και παραπήγματα δεν θα φύγουν γιατί είναι ανάμεσα στα τρακτέρ. Κάνουμε ότι μπορούμε να διευκολύνουμε το κοινό, αλλά δεν είμαι αρμόδιος για την οδική ασφάλεια» τόνισε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των αγροτών της Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Τα μπλόκα δεν πρόκειται να διαλυθούν, δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω περισσότερα τρακτέρ, που μόνο σε Νίκαια και Ε 65 είναι περισσότερα από 2.000. Εγώ σέβομαι το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας αλλά κι εμείς δεν μπορούμε να διασκορπίσουμε τρακτέρ σε απόσταση 5 χιλιομέτρων και να μαζέψουμε τις σκηνές. Ίσως την Πρωτοχρονιά να είναι καλύτερα», ανέφερε κ. Αλειφτήρας.

Σχετικά με τα αιτήματα, ανέφερε: «Αν είχαν ικανοποιήσει όπως λένε στην Κυβέρνηση τα 20 από τα 26 αιτήματά μας όχι μόνο θα είχαμε πάει σε διάλογο αλλά θα είχαμε λύσει και τα μπλόκα. Κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρεί το επιβατικό κοινό.

Σχετικά με τις εκτροπές που αποφάσισε η Τροχαία κατά τη χθεσινή κινητοποίηση αγροτών στη σήραγγα των Τεμπών, ο κ. Αλειφτήρας τόνισε πως προκάλεσε κακή εντύπωση.

«Όλοι έχουμε πέσει σε έργα εξαιτίας των οποίων η κυκλοφορία περιορίζεται σε μία λωρίδα και με μικρότερες ταχύτητες. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα κρίνω τις αποφάσεις της Ελληνικής Αστυνομία αλλά στα Τέμπη είχαμε τρακτέρ δεξιά – αριστερά με δύο και μισή λωρίδες ανοικτές και η αστυνομία εξέτρεπε τα ΙΧ από την Ελασόνα μέχρι την Λάρισα».

Διόδια Μαλγάρων: Ανοιξε μετά από 23 μέρες το ρεύμα προς Αθήνα

Στην κυκλοφορία δόθηκε εν τω μεταξύ το ρεύμα προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων, όπου αγρότες έχουν στήσει μπλόκο από την 1η Δεκεμβρίου.

Η Τροχαία ανακοίνωσε ότι, στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ (διόδια Μαλγάρων), στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ στο ρεύμα πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία διεξάγεται από τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Οι αγρότες αναδιάταξαν τα τρακτέρ τους, αφήνοντας ελεύθερες δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και κλιμάκιο της Εγνατίας Οδού για την αποκάθαρση του οδοστρώματος αλλά και η Διευθύντρια της Τροχαίας Θεσσαλονίκης για επί τόπου έλεγχο.

Αφού ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του οδοστρώματος, οι δύο λωρίδες δόθηκαν στην κυκλοφορία και ήδη τα πρώτα οχήματα διέρχονται κανονικά από το σημείο στο ρεύμα προς την Αθήνα.

Την ίδια ώρα, παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Οι παραγωγοί δεν θα προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση έως το Σάββατο 27/12, ενώ οι βάρδιες συνεχίζονται κανονικά και τα τρακτέρ μαζί με τα αγροτικά οχήματα θα βρίσκονται παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Μέχρι και τις 26/12 δεν προγραμματίζεται καμία κινητοποίηση, ενώ την ίδια ημέρα θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες των παραγωγών.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», χωρίς όμως να προβαίνουν σε κάποια κινητοποίηση. Στο μεταξύ, ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Κλειστό το μπλόκο Σιάτιστας, ενισχύεται του Προμαχώνα

H Συντονιστική επιτροπή των Αγροτών, Κτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων αποφάσισε να μην επιτρέψει τη διέλευση οχημάτων στο μπλόκο της Σιάτιστας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Κλειστό το μπλόκο της Σιάτιστας στις γιορτές – Από παρακαμπτήριους η κυκλοφορία των οχημάτων

Οι εκδρομείς θα κατευθύνονται στους προορισμούς τους μέσω των παρακάμψεων στις εισόδους και εξόδους της Εγνατίας Οδού με ολιγόλεπτη καθυστέρηση. Ανοιχτά για τους επισκέπτες θα είναι διόδια της Σιάτιστας.

Με περισσότερα από 50 τρακτέρ ενισχύεται από σήμερα το μπλόκο του Προμαχώνα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου του Προμαχώνα και αυτήν την ώρα κατευθύνονται προς τον Μεθοριακό σταθμό.

Οι αγρότες από τους Δήμους Νέας Ζίχνης και Αμφίπολης με τα τρακτέρ τους πέρασαν μέσα από την πόλη των Σερρών έχοντας προορισμό τον Προμαχώνα.

Δρόμοι ανοιχτοί σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Λάδι, ελιές και ενημερωτικά φυλλάδια θα μοιράζουν στους διερχόμενους από τα διόδια οι παραγωγοί που έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Μουσθένης, από τις 16:00 και για 4 ώρες. Στη συνέχεια, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα θα παραταχθούν στην άκρη του οδοστρώματος έως και την Παρασκευή 26/12, οπότε και οι αγρότες θα συνεδριάσουν για να καθορίσουν τις επόμενες ενέργειές τους.

Ταυτόχρονα, παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Χρυσούπολη και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα του νομού Καβάλας, με τους δρόμους ανοιχτούς, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων κατά τις εορτές των Χριστουγέννων.

Στα μπλόκα τους παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας) καθώς και στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, το πέρασμα της Εξαπλατάνου και την πόλη της Δράμας. Στα σημεία αυτά οι παραγωγοί δεν προγραμματίζουν κινητοποιήσεις μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου, όμως διατηρούν την παρουσία τους στα μπλόκα.

Στην κυκλοφορία δίνονται από σήμερα δύο λωρίδες και το ρεύμα προς Βέροια της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας, που είχαν αποκλείσει οι παραγωγοί στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας από τις 3 Δεκεμβρίου. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα, με το μπλόκο να παραμένει ενεργό και τις βάρδιες των παραγωγών να εναλλάσσονται καθημερινά, ενώ στις 26 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να πάρουν τις αποφάσεις τους για τις επόμενες ενέργειές τους.

Στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν εντός της ημέρας οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις τους τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς όμως να εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού δρόμων.

Στον νομό Πέλλας, διατηρούνται τα μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς.

Συνεχίζονται επίσης οι κινητοποιήσεις σε Σκύδρα και Αλμωπία, όπου αγρότες έχουν στήσει μπλόκα στην είσοδο της Αριδαίας, ενώ οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους παραμένουν σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, οι αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, έως τις 26 Δεκεμβρίου, δεν προγραμματίζονται αποκλεισμοί δρόμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ, ΕΡΤ)