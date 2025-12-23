Αυστηρό μήνυμα στους αγρότες των μπλόκων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο ξεκαθαρίζοντας ότι «αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει».

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε εκφράζοντας την ελπίδα να εκτονωθεί η κατάσταση και συνέχισε με αναφορά στη συνέχεια των πληρωμών των ενισχύσεων, τονίζοντας ότι αυτές θα ολοκληρωθούν –όπως ήταν και προγραμματισμένο- τις επόμενες ημέρες.

Επανέλαβε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών ουσιαστικά τα 20 έχουν ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε τελικό στάδιο για την ικανοποίηση τους και μίλησε για τη διαδικασία των ελέγχων προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια στην καταβολή των ενισχύσεων και στήριξη στους πραγματικούς δικαιούχους.

«Η Πολιτεία απάντησε σύμφωνα με τις αντοχές της οικονομίας», τόνισε σχετικά με τα όσα ζητούν οι αγρότες και σημείωσε ότι τώρα πλέον «είναι η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία».

Χαρακτήρισε παράδοξο το γεγονός ότι οι αγρότες αρνούνται τον διάλογο και τους ζήτησε να σκεφτούν τους επαγγελματίες που θίγονται οικονομικά αυτές τις ημέρες εξαιτίας των κινητοποιήσεων αλλά και τους πολίτες που θέλουν να μετακινηθούν στην επαρχία για τα Χριστούγεννα, προσθέτοντας ότι για τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση των δρόμων τον έχει η Τροχαία προκειμένου να γίνονται αυτές οι μετακινήσεις με ασφάλεια.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εφαρμογή των μέτρων που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών τονίζοντας ότι ήδη οι συνταξιούχοι βλέπουν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Όπως είπε, ένας συνταξιούχος των 1080 ευρώ θα δει συνολική αύξηση μέσα στο χρόνο 600 ευρώ ενώ άλλος συνταξιούχος των 1700 ευρώ θα δει 706 ευρώ περισσότερα στο λογαριασμό του μέσα στο έτος.

Αναφέρθηκε επίσης στη μείωση του ΕΝΦΙΑ, στην αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου ενώ έμφαση έδωσε και στη συμφωνία για προμήθεια 23 νέων σιδηροδρομικών συρμών μέσα στο 2027, τονίζοντας ότι «ο σιδηρόδρομος περνά σε μία νέα εποχή».

Αυτό που επισήμανε ο πρωθυπουργός σχετικά με το πως θα κινηθεί η κυβέρνηση της νέα χρονιά, είναι ότι «οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, ασχέτως αν μπορεί να συναντούν κάποια εμπόδια στην αρχή της υλοποίησής τους. Γι’ αυτό και είμαι πολύ αισιόδοξος και για τις μάχες οι οποίες μας περιμένουν το 2026, και στο στεγαστικό και στη συνεχιζόμενη μάχη με το «βαθύ κράτος» και στα θέματα του κόστους ζωής, αρκεί εμείς να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας και βεβαίως να θυμίζουμε σε κάθε συνομιλητή μας από πού ξεκινήσαμε, πού είμαστε και πόσο ασταθής είναι ο κόσμος γύρω μας και πόσο ασφαλής σε αντίστιξη είναι η πατρίδα μας».

Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και χρόνια πολλά.

Ξεκινώντας αυτή την τελευταία μας συνεδρίαση για το 2025, να κάνω μια σύντομη αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες ελπίζω να εκτονωθούν. Θέλω να θυμίσω ότι και χθες είχαμε νέες εκταμιεύσεις. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές, όπως είχαμε, εξάλλου, δεσμευτεί ότι θα κάνουμε, ύψους συνολικά 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις βέβαια, καθώς, όπως έχουμε ξαναπεί, ήταν μια σύνθετη διαδικασία, η οποία γίνεται εν κινήσει, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, με κονδύλια, όμως, περισσότερα από πέρυσι και σίγουρα -και να το τονίζουμε αυτό- με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους.

Νομίζω ότι για το θέμα έχουμε πει αυτά τα οποία πρέπει να πούμε. Από τα 27 αιτήματα του κλάδου τα 20 έχουν ήδη λυθεί ή έχουμε πει ότι μπορούν να συζητηθούν.

Το δεύτερο το οποίο πρέπει να τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία είναι ότι η χώρα μας αποκτά, επιτέλους, έναν δίκαιο και γρήγορο τρόπο επιδοτήσεων στη θέση ενός συστήματος το οποίο ήταν πρακτικά χρεοκοπημένο. Και θέλω να θυμίσω εδώ ότι, δυστυχώς, μόνο η παράταξή μας στήριξε στη Βουλή αυτή την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία προφανώς είναι συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε καταστεί μονόδρομος προκειμένου να αποκτήσουμε, όπως είπα, ένα σύστημα επιδοτήσεων, το οποίο πραγματικά να διακρίνεται από διαφάνεια και από αποτελεσματικότητα.

Και τρίτον, να πω και πάλι ότι η πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή στη Βουλή, η οποία θα εξετάσει τα πιο μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα ζητήματα, τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα πόρισμα το οποίο να μπορεί να είναι δεσμευτικό για όλα τα κόμματα.

Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα, αλλά και η πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας αλλά και τις πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τώρα νομίζω ότι έχει έρθει πια η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στο εμπόριο, στις συγκοινωνίες, στις μεταφορές, που προφανώς πρέπει να είναι ελεύθερες, στις τοπικές αγορές, που έχουν ανάγκη να λειτουργήσουν, στους χειμερινούς προορισμούς, που περιμένουν αυτές τις ημέρες για να μπορέσουν να ενισχύσουν τους τζίρους τους, αλλά και στους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να γιορτάσουν αυτές τις ημέρες στην περιφέρεια.

Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν, κ. Υπουργέ, κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους. Και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής: τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση οποιουδήποτε δρόμου τον έχει η Τροχαία και η οδική ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σε όσους, λοιπόν, προτιμούν ένα παράδοξο, να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν και να μιλούν την ώρα που τους καλούμε σε διάλογο, θα το ξαναπώ: αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει και ούτε από την άλλη μεριά μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μιας κοινωνικής ομάδος εις βάρος των υπολοίπων.

Θα συζητάμε όπου χρειάζεται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών μας είναι δικαιολογημένα και σπεύδουμε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, να μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε. Αλλά, το πλαίσιο πια των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια.

Εξάλλου, η πολιτική μας επιλογή είναι πάντα να αναλαμβάνουμε δράση υπέρ των πολλών, αυξάνοντας εισοδήματα, μειώνοντας φόρους ως «ανάχωμα» στην ακρίβεια. Να θυμίσω και πάλι ότι ήδη τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει έχουν αρχίσει να υλοποιούνται: η επιστροφή ενός μισθώματος σε 900.000 ενοικιαστές, το τακτικό πια βοήθημα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους μας, η αναδρομικότητα των αυξήσεων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και βέβαια οι συνταξιούχοι μας οι οποίοι ήδη, καθώς οι συντάξεις τους προκαταβάλλονται, έχουν αρχίσει να βλέπουν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει με τις ετήσιες αυξήσεις αλλά και με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλά και με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, που προφανώς αφορά και τους συνταξιούχους μας.

Έχω κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Ένας συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 823 ευρώ θα έχει να ωφεληθεί από την πολιτική μας με σχεδόν 500 ευρώ καθαρά τον χρόνο. Αυτός που παίρνει σύνταξη 1.080 ευρώ, θα δει αύξηση 600 ευρώ καθαρά τον χρόνο. Για έναν συνταξιούχο με μεγάλη σύνταξη 1.700 ευρώ, η αύξηση αυτή θα φτάσει τα 706 ευρώ ετησίως.

Και βέβαια, να θυμίσουμε ότι από την αρχή του χρόνου θα έχουμε και τον μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου, του Ανατολικού, του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και βέβαια από τον Μάρτιο ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας θα πληρώνει ουσιαστικά μειωμένο ΕΝΦΙΑ. Παραπάνω από 12.000 χωριά και κοινότητες θα δουν τον ΕΝΦΙΑ να μηδενίζεται εντός της επόμενης διετίας.

Από τον Απρίλιο θα έχουμε τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού -θα κάνει η Υπουργός τη σχετική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου. Και προφανώς, θα επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι η κυβέρνηση θα είναι απολύτως συνεπής στους προεκλογικούς στόχους που είχε θέσει ως προς τις αυξήσεις των μισθών, και του κατώτατου μισθού και εκτιμούμε και του μέσου μισθού, ο οποίος το 2027 θα έχει φτάσει τα 1.500 ευρώ.

Και βέβαια, να επαναλάβω ότι όλα αυτά δεν γίνονται εν κενώ. Οι αυξήσεις των μισθών έρχονται σε συνδυασμό με τη σημαντικότερη αποκλιμάκωση της ανεργίας που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες -θυμηθείτε πού ήταν η ανεργία το 2019, πού είναι σήμερα. Και βέβαια, με ένα συνεχιζόμενο κυβερνητικό έργο στον τομέα της καθημερινότητας.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, κ. Αντιπρόεδρε και κ. Αναπληρωτή Υπουργέ Μεταφορών, στην πολύ σημαντική συμφωνία που υπογράψατε χθες για 23, το επαναλαμβάνω, 23 νέους συρμούς, και intercity και προαστιακούς, μια συμφωνία αξίας μεγαλύτερης των 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Νομίζω ότι πια μπορούμε με μεγάλη βεβαιότητα να πούμε ότι το 2027 θα ξημερώνει μια νέα μέρα για τους σιδηροδρόμους μας, με τακτικά, γρήγορα και προφανώς απολύτως ασφαλή δρομολόγια Αθήνας-Θεσσαλονίκης, αλλά και με ανακαινισμένους σταθμούς που μπορούμε να πούμε πια με βεβαιότητα ότι ο σιδηρόδρομος περνάει σε μια νέα εποχή, όπως εξάλλου είχαμε δεσμευτεί.

Δεν θα πούμε πολλά, όμως, γι’ αυτό, γιατί νομίζω ότι ειδικά στον τομέα αυτό πρέπει να μιλάμε με συγκεκριμένα έργα. Αλλά αισθάνομαι πια αρκετά ασφαλής ότι το σχέδιο το οποίο έχουμε δρομολογήσει θα μπορεί να υλοποιηθεί.

Να κάνω και μια ξεχωριστή αναφορά, μιας και είναι ημέρες εορτών και ο κόσμος θα μετακινηθεί, στην αποτελεσματικότητα -και κοιτάω τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς- του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Εκτιμώ ότι θα κλείσουμε, για πρώτη φορά, το 2025 με μια σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, σε συνδυασμό με τις κάμερες, οι οποίες ήδη πια με αυτοματοποιημένο, διαφανή τρόπο επιδίδουν τα πρόστιμα στους παραβάτες.

Νομίζω ότι εδώ πραγματικά, στον τομέα της νομιμότητας στον δρόμο κάτι αλλάζει. Όπως έχει ήδη αλλάξει στις γειτονιές, στα γήπεδα, στα πανεπιστήμια. Καθώς κλείνει το 2025, να θυμηθούμε ότι ουσιαστικά ενεργές καταλήψεις στα πανεπιστήμιά μας πια δεν υπάρχουν και όποτε χρειάζεται η αστυνομία μπορεί να παρεμβαίνει με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα.

Το λέω αυτό διότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, ασχέτως αν μπορεί να συναντούν κάποια εμπόδια στην αρχή της υλοποίησής τους. Γι’ αυτό και είμαι πολύ αισιόδοξος και για τις μάχες οι οποίες μας περιμένουν το 2026, και στο στεγαστικό και στη συνεχιζόμενη μάχη με το «βαθύ κράτος» και στα θέματα του κόστους ζωής, αρκεί εμείς να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας και βεβαίως να θυμίζουμε σε κάθε συνομιλητή μας από πού ξεκινήσαμε, πού είμαστε και πόσο ασταθής είναι ο κόσμος γύρω μας και πόσο ασφαλής σε αντίστιξη είναι η πατρίδα μας.

Ας μην είμαστε αφελείς. Ο πολίτης δεν μπορεί να θεωρεί αυτονόητα αυτά τα οποία ο ίδιος κατέκτησε και νομίζω ότι και αν οι τωρινές αυξήσεις μερικές φορές μπορεί να φαίνονται μικρές, ας θυμίζουμε ότι είχαμε να δώσουμε, να δουν αυξήσεις, για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλάω σε αυτούς τους τόνους γιατί ξέρουμε ότι το 2026 θα είναι ένα πλήρες έτος κυβερνητικής δουλειάς, ωσότου εισέλθουμε στο 2027, ένα έτος το οποίο προφανώς θα έχει προεκλογικά χαρακτηριστικά. Αλλά γι’ αυτό το σχέδιο θα μιλήσει στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας, για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουμε δρομολογήσει για το 2026, αλλά και για τα σημαντικά έργα τα οποία θα υλοποιηθούν: την ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης, τον Ε65, τη σημαντική επιτάχυνση όλων των δράσεων για τη διόρθωση των υποδομών στη Θεσσαλία, τις επενδύσεις που γίνονται στο αρδευτικό δίκτυο, τα πράσινα λεωφορεία, τις κάμερες που, όπως είπα, ήδη επεκτείνονται στους δρόμους μας, την ολοκλήρωση του χρονοδιαγράμματος, με απόλυτη συνέπεια υλοποίησης, των παρεμβάσεων στα νοσοκομεία.

Θυμίζω, επίσης, ότι το 2026 είναι η χρονιά στην οποία ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης και όλοι ξέρετε τους στόχους και τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει να τηρηθούν.

Να σταθώ, όμως, και σε κάποιες από τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του 2026: την Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή, την αναδιοργάνωση των πολεοδομιών με την οριστική ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, τη συνέχεια των σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη -και εκεί να τονίσω ότι ήδη τα πρώτα αποτελέσματα ως προς την επιτάχυνση των ρυθμών απόδοσης της δικαιοσύνης από τις σημαντικές αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει έχουν ήδη γίνει ορατά-, τη συνέχιση της αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής στα θέματα της μετανάστευσης, την υλοποίηση των δεσμεύσεων για το στεγαστικό, για τις οποίες ήδη μίλησα. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά και το 2026 μπροστά μας.

Οπότε να κλείσω ευχόμενος σε όλες και σε όλους καλά Χριστούγεννα, υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας και το 2026 να είναι μία καλή, δημιουργική και κυρίως παραγωγική χρονιά.