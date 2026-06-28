Τι τρώνε οι στρατιώτες στον στρατό

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Από μακαρόνια με κιμά και μπριζόλες μέχρι πίτσα, προφιτερόλ, χταποδάκι και παστίτσιο, το πρόγραμμα σίτισης στον ελληνικό στρατό αξίζει ιδιαίτερης μνείας. Ένας Έλληνας στρατιώτης παρουσίασε στο TikTok το πρόγραμμα διατροφής που ακολουθείται στον ελληνικό στρατό, με κρέας, όσπρια, λαδερά, ζυμαρικά, ψάρι και θαλασσινά να υπάρχουν στο μενού.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η συχνή παρουσία γλυκών, καθώς το προφιτερόλ περιλαμβάνεται σε αρκετά από τα γεύματα της εβδομάδας, ενώ υπάρχει και παγωτό και η επιλογή vegan burger. Παράλληλα, στο πρόγραμμα υπάρχουν πιάτα όπως πίτσα, παστίτσιο, μπριζόλες, μακαρόνια με κιμά, κοτόπουλο, χοιρινό, αλλά και ρύζι με χταποδάκι.

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Αναλυτικά το μενού σίτισης από Δευτέρα ως Σάββατο

Δευτέρα

Μεσημεριανό: Μακαρόνια με κιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή, προφιτερόλ.

Βραδινό: Σπανακόρυζο με φέτα, αναψυκτικό.

Τρίτη

Μεσημεριανό: Πουρές με στήθος κοτόπουλου, σαλάτα, τυροκαυτερή, προφιτερόλ και αναψυκτικό.

Βραδινό: Αρακάς με φέτα.

Τετάρτη

Μεσημεριανό: Φακές, vegan burger και προφιτερόλ.

Βραδινό: Ρύζι με χταποδάκι, ρώσικη σαλάτα και προφιτερόλ.

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Πέμπτη

Μεσημεριανό: Μπούτι κοτόπουλου με ρύζι, φέτα, τζατζίκι και προφιτερόλ.

Βραδινό: Πίτσα, πατάτες φούρνου και αναψυκτικό.

Παρασκευή

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Μεσημεριανό: Χοιρινό με πουρέ, ρώσικη σαλάτα και παγωτό.

Βραδινό: Πουρές με ψάρι, φέτα, αναψυκτικό και προφιτερόλ.

Σάββατο

Μεσημεριανό: Μπριζόλες με πατάτες φούρνου, τζατζίκι και αναψυκτικό.

Βραδινό: Παστίτσιο, γιαούρτι και προφιτερόλ.

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