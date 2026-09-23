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Περιστατικό ασφαλείας που αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό της σύστημα ανακοίνωσε η Skroutz Last Mile, ενημερώνοντας τους πελάτες της για πιθανή έκθεση προσωπικών δεδομένων που συνδέονται με αποστολές δεμάτων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από το περιστατικό επηρεάστηκαν στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση και παράδοση των αποστολών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.

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Ποια στοιχεία δεν επηρεάστηκαν

Η Skroutz Last Mile διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν αφορά δεδομένα πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια πρόσβασης. Όπως επισημαίνει, τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν αποθηκεύονται στα πληροφοριακά της συστήματα και, ως εκ τούτου, δεν συνδέονται με το περιστατικό ασφαλείας.

Η εταιρεία αναφέρει ότι μόλις εντοπίστηκε το περιστατικό προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή του, ενώ έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η προειδοποίηση προς τους χρήστες

Παράλληλα, η Skroutz Last Mile καλεί τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε μηνύματα, email ή άλλες μορφές επικοινωνίας που δεν προέρχονται από τα επίσημα κανάλια της εταιρείας.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ύποπτα SMS ή email που ενδέχεται να επιχειρούν, μέσω phishing, να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. Οι χρήστες καλούνται να μην ακολουθούν ύποπτους συνδέσμους και να μην κοινοποιούν στοιχεία ασφαλείας ως απάντηση σε μη αναμενόμενα μηνύματα.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι πελάτες

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Η Skroutz Last Mile σημειώνει ότι συνεχίζει να διαχειρίζεται το περιστατικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, έχοντας λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.