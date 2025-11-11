Η Χαλκίδα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απίστευτου περιστατικού την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου το μεσημέρι, όταν μια ομάδα νεαρών αποφάσισε να μετατρέψει την εθνική οδό Χαλκίδας-Σχηματαρίου σε πίστα αγώνων ταχύτητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί, οι οποίοι κινούνταν με μηχανάκια (παπάκια), πραγματοποιούσαν αυτοσχέδιους αγώνες σε δημόσιο δρόμο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ένας από τους συμμετέχοντες μάλιστα προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, κρατώντας μόνο το τιμόνι της μηχανής, με τα πόδια στον αέρα, εν μέσω του συνωστισμού των υπόλοιπων οχημάτων.

Η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση τεσσάρων ατόμων που εμπλέκονται στις αυτοσχέδιες κόντρες. Πρόκειται για Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο στο περιστατικό.

Δύο εξ αυτών συμμετείχαν ως οδηγοί δίκυκλων μοτοσικλετών, ενώ οι άλλοι δύο παρακολουθούσαν ως θεατές τους επικίνδυνους «κόντρα» αγώνες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αναμένεται να επιβληθούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή και άλλων προσώπων, ενώ μόλις ολοκληρωθεί η προανακριτική διαδικασία, η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.



Εγκλωβίστηκαν οι οδηγοί των ΙΧ

Η εικόνα της απίστευτης αδιαφορίας για τη δημόσια ασφάλεια συνοδευόταν από το αδιέξοδο των οδηγών που εγκλωβίστηκαν για περίπου 20 λεπτά, με τις ουρές των οχημάτων να μεγαλώνουν συνεχώς και την αγανάκτηση να ξεχειλίζει. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις από πολίτες στην τροχαία, η ανταπόκριση των Αρχών καθυστέρησε, με αποτέλεσμα οι νεαροί να απομακρυνθούν από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σχετικά με περιστατικό διατάραξης της οδικής κυκλοφορίας, έπειτα από συγκέντρωση ατόμων και οχημάτων, μεσημβρινές ώρες της 9-11-2025, στην 11,00 χ/θ της Νέας Εθνικής Οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας, με σκοπό την πραγματοποίηση αυτοσχέδιων αγώνων, ανακοινώνεται ότι, από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, έπειτα από συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις (4) ημεδαποί για την συμμετοχή τους στο υπό διερεύνηση περιστατικό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο ημεδαπούς, οι οποίοι, όπως προέκυψε, συμμετείχαν, ως οδηγοί δίκυκλων μοτοσικλετών, σε αυτοσχέδιο αγώνα, καθώς και ακόμη δύο ημεδαπούς, οι οποίοι συμμετείχαν ως θεατές.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα θα εφαρμοστούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και άλλων συμμετεχόντων στο εν λόγω περιστατικό, ενώ με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας».

Πηγή: eviathema.gr, eviaonline.gr

