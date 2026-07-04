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Ένα 13χρονο αγόρι από τη Ρουμανία, που βρισκόταν στη Χαλκιδική για διακοπές με την οικογένεια του, τραυματίστηκε χθες σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή «Τρανή Αμμούδα» Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής,

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού, καθώς ο 13χρονος τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου οι γιατροί συνέστησαν τη μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

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