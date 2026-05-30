Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας εκτεταμένος παράνομος χώρος απόθεσης απορριμμάτων έχει δημιουργηθεί κοντά στη γέφυρα της Νέας Ποτίδαιας στη Χαλκιδική, επεκτεινόμενος προς το γειτονικό δάσος σε μεγάλη έκταση και προκαλώντας έντονη ανησυχία και απογοήτευση στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη ξεκινά ακριβώς δίπλα στον δρόμο και καταλήγει μέσα στη δασική ζώνη, όπου έχουν συσσωρευτεί μπάζα, ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά, αλλά και επικίνδυνα υλικά όπως αμίαντος. Η έκταση του προβλήματος δείχνει πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μια κατάσταση που εξελίσσεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο υπάρχουν επίσης σπασμένα γυαλιά και εύφλεκτα απορρίμματα, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς κοντά στο πευκόδασος, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο με τις υψηλές θερμοκρασίες. Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, η εικόνα αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία δύο χρόνια και επιδεινώνεται συνεχώς, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Voria.gr

Η εικόνα αυτή δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις ενόψει της αυξημένης τουριστικής κίνησης που αναμένεται σύντομα στη Χαλκιδική, πλήττοντας την αισθητική και την εικόνα του τόπου.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αποκατάσταση του χώρου, ώστε να αποφευχθούν σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το πρόβλημα είναι ήδη γνωστό στη δημοτική αρχή Νέας Προποντίδας και προγραμματίζεται άμεσα επιχείρηση καθαρισμού και αποκατάστασης της περιοχής.