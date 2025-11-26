Σ΄ένα ζευγάρι από τη Βουλγαρία πουλήθηκε η βίλα όπου ζούσε η Βέφα Αλεξιάδου στη Χαλκιδική έναντι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Η μαγείρισσα έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου του 2024 σε ηλικία 91 ετών. Έναν χρόνο μετά τον θάνατό της, η κατοικία όπου έζησε τα τελευταία της χρόνια, πέρασε σε νέα χέρια. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η μεταβίβαση του ακινήτου ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Έχουν κάνει μερική ανακαίνιση στο σπίτι, διατηρώντας όμως κάποια έπιπλα της εκλιπούσας, καθώς και την αισθητική της.

Οι νέοι ιδιοκτήτες -όπως υποστηρίζει το ρεπορτάζ- είναι ένα ζευγάρι βουλγαρικής καταγωγής: ο Νικολάι Κοστόφ είναι φαρμακοβιομήχανος και ιδρυτής μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας. Σε απόσπασμα της εκπομπής την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου προβλήθηκαν φωτογραφίες του ζευγαριού στη βίλα, όπου αγόρασαν.

Το ζευγάρι κατοικεί μόνιμα στη Σόφια της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, όταν πληροφορήθηκαν την ιστορία της Βέφας Αλεξιάδου, εξέφρασαν ιδιαίτερο σεβασμό και θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη της, τοποθετώντας μία πλακέτα αφιερωμένη στη μαγείρισσα.