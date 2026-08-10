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Τρεις ναυαγοσώστες επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να τη μεταφέρουν με ασφάλεια στη στεριά παρά τον έντονο κυματισμό.

Η διάσωση ολοκληρώθηκε επιτυχώς δέκα λεπτά πριν από την επίσημη έναρξη της βάρδιας των ναυαγοσωστών.

Η παρουσία του προσωπικού στην παραλία νωρίτερα από το προγραμματισμένο αποδείχθηκε καθοριστική για την αποφυγή των χειρότερων συνεπειών.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους λουόμενους να τηρούν τις προειδοποιήσεις και να προσέχουν τις κόκκινες σημαίες λόγω της επικινδυνότητας της θάλασσας.

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου στην παραλία του Καβρού Αποκορώνου στα Χανιά, όταν μία γυναίκα παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα και κινδύνευσε μέσα στη θάλασσα.

Ο ναυαγοσώστης που αντιλήφθηκε το περιστατικό κινητοποιήθηκε άμεσα και, παρά τον έντονο κυματισμό, μπήκε στη θάλασσα προκειμένου να προσεγγίσει τη γυναίκα και να τη μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

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Στην επιχείρηση διάσωσης συνέδραμαν συνολικά τρεις ναυαγοσώστες, οι οποίοι κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την επιχείρηση.

Η διάσωση έγινε πριν από την έναρξη της βάρδιας

Καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή των χειρότερων φαίνεται πως έπαιξε το γεγονός ότι οι ναυαγοσώστες βρίσκονταν ήδη στην παραλία, παρότι η βάρδιά τους δεν είχε ξεκινήσει επίσημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου δέκα λεπτά πριν από την προβλεπόμενη έναρξη της βάρδιας, την ώρα που οι ναυαγοσώστες είχαν φτάσει νωρίτερα και προετοίμαζαν τους πύργους τους.

«Ήταν στην αρχή της βάρδιας, όταν ανοίγαμε τους πύργους, 10 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας συγκεκριμένα. Κατεβαίνουμε πάντα νωρίτερα και τις ημέρες που υπάρχουν κόκκινες σημαίες πάντα μπαίνουν έξτρα ναυαγοσώστες. Είναι σημαντικό πολύ αυτό», ανέφερε στο Cretalive ο ναυαγοσώστης Μενέλαος Θεοδωρακάτος.

Η παρουσία των ναυαγοσωστών στο σημείο λίγα λεπτά νωρίτερα αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τους επέτρεψε να αντιδράσουν χωρίς καθυστέρηση μόλις αντιλήφθηκαν ότι η γυναίκα είχε παρασυρθεί από τα κύματα.

Επιχείρηση διάσωσης με τρεις ναυαγοσώστες

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε υπό αντίξοες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούσε έντονος κυματισμός και στην παραλία είχαν υψωθεί κόκκινες σημαίες, λόγω της επικινδυνότητας της θάλασσας.

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Παρά τη δυσκολία της επιχείρησης, οι τρεις ναυαγοσώστες κατάφεραν να απομακρύνουν τη γυναίκα από το επικίνδυνο σημείο, βάζοντας τέλος στην περιπέτειά της χωρίς να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση προς τους λουόμενους να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις κόκκινες σημαίες και τις προειδοποιήσεις των ναυαγοσωστών.

Ιδιαίτερα σε συνθήκες έντονου κυματισμού, η θάλασσα μπορεί να γίνει επικίνδυνη μέσα σε λίγα λεπτά, ακόμη και για έναν έμπειρο κολυμβητή. Η άμεση αντίδραση των ναυαγοσωστών και η αυξημένη παρουσία τους σε ημέρες με επικίνδυνες θαλάσσιες συνθήκες μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές.

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