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Ο γιατρός κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, επισημαίνοντας ότι η απώλεια του οχήματος δυσχεραίνει σημαντικά την καθημερινότητα της οικογένειάς του και την επαγγελματική του παρουσία.

Παρά την αρχική αναστάτωση, ο γιατρός επικοινώνησε με τη διοίκηση του νοσοκομείου και συμφωνήθηκε η κανονική λειτουργία των τακτικών ιατρείων της αγγειοχειρουργικής μονάδας.

Στην ευρύτερη περιοχή του νοσοκομείου καταγράφηκε την ίδια νύχτα και δεύτερη κλοπή, αναδεικνύοντας τα ζητήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει το ιατρικό προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

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Άγνωστοι δράστες έκλεψαν το βράδυ της Πέμπτης, την ώρα που εφημέρευε στο Νοσοκομείο Χανίων, το δίκυκλο με το οποίο μετακινούνταν ο αγγειοχειρουργός της Αγγειοχειρουργικής Μονάδας του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η κλοπή σημειώθηκε έξω από την είσοδο του Νοσοκομείου και όπως κατήγγειλε ο ίδιος στο zarpanews.gr, από τη Δευτέρα πλέον δεν θα διαθέτει μέσο μετακίνησης, θέτοντας ερωτήματα για το πώς θα πηγαίνει στην εργασία του.

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Για την απόφαση αυτή έχει ήδη ενημερωθεί η Διοίκηση του Νοσοκομείου, ενώ ο γιατρός προχώρησε σε καταγγελία της κλοπής στην Αστυνομία. Όπως ανέφερε, μάλιστα, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς το ίδιο βράδυ σημειώθηκε και δεύτερη κλοπή στην ευρύτερη περιοχή του Νοσοκομείου, κοντά στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ.

Το… τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι οι δράστες δεν αρκέστηκαν στο δίκυκλο. Μαζί του έκλεψαν και το κράνος, αλλά και τα κλειδιά του σπιτιού του, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Ο αγγειοχειρουργός δηλώνει αγανακτισμένος. Όπως εξήγησε στο zarpanews.gr, η σύζυγός του είναι επίσης γιατρός του Νοσοκομείου Χανίων, υπηρετώντας ως παιδίατρος στη Μονάδα Νεογνών. Το ζευγάρι έχει δύο μικρά παιδιά και η κλοπή, που σημειώθηκε ακριβώς έξω από την είσοδο του Νοσοκομείου, σε σημείο όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση τόσο στην οικογενειακή τους καθημερινότητα όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.

Μέσα σε 2,5 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Αγγειοχειρουργική Μονάδα, ο γιατρός κάθε Δευτέρα στο αγγειοχειρουργικό ιατρείο εξετάζει τον διπλάσιο αριθμό ασθενών από τον προβλεπόμενο, καθώς πραγματοποιεί 24 ραντεβού αντί για τα προβλεπόμενα 12.

«Δεν μπορώ να βάζω χρήματα από την τσέπη μου για να πηγαίνω στην εργασία μου, ούτε να αναγκαστώ να δανειστώ για να αγοράσω νέο δίκυκλο μόνο και μόνο για να μπορώ να υπηρετώ στο Νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη δήλωση που έχει υποβληθεί στην Αστυνομία, πρόκειται για λευκό δίκυκλο Honda, 15ετίας, με λευκό-μαύρο κράνος και αριθμό κυκλοφορίας ΤΥΕ 394.

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Και κάπως έτσι, μια κλοπή ενός δικύκλου 15ετίας δεν άφησε μόνο έναν γιατρό χωρίς μέσο μετακίνησης. Για λίγες ώρες δημιούργησε… πονοκέφαλο και σε μια ολόκληρη μονάδα, αναδεικνύοντας πόσο εύκολα ένα περιστατικό εγκληματικότητας μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας.

Μετά το δημοσίευμα του zarpanews.gr, υπήρξε επικοινωνία του γιατρού με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων και αποφασίστηκε τα τακτικά ιατρεία της αγγειουχειρουργικής μονάδας να λειτουργήσουν κανονικά, από Δευτέρα.

Τελικά φαίνεται πώς βρέθηκε κάποια λύση για να μην διαταραχθεί η λειτουργία του Νοσοκομείου.

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Για την εγκληματικότητα έξω από την είσοδό του (όπως οι κλοπές οχημάτων), όμως καμία απάντηση δεν έχει δοθεί, ακόμη.

Ούτε και για το ποιός προστατεύει όσους καλούνται καθημερινά να προστατεύσουν την υγεία των πολιτών.

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