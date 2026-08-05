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Από το περιστατικό προκλήθηκε ο ελαφρύς τραυματισμός μιας γιατρού και μιας νοσηλεύτριας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Η έρευνα απέδωσε την πτώση σε κατασκευαστικό λάθος, καθώς η κουρτίνα του εξεταστηρίου είχε στερεωθεί λανθασμένα πάνω στα πλακίδια της ψευδοροφής.

Εκπρόσωποι των εργαζομένων κατήγγειλαν το γεγονός ως δείγμα κακοτεχνιών και υπογράμμισαν την ανάγκη για ασφαλείς υποδομές αντί για επικοινωνιακές εκδηλώσεις.

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Προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε στα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, καθώς, σύμφωνα με καταγγελία των εργαζομένων, τμήμα της οροφής κατέρρευσε σε χώρο που παραδόθηκε σε λειτουργία λιγότερο από έναν μήνα πριν.

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για τις νέες εγκαταστάσεις που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και παρουσιάστηκαν ως σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου.

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Από την κατάρρευση τραυματίστηκαν ελαφρά μία γιατρός και μία νοσηλεύτρια, ενώ από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για τους παρευρισκόμενους ασθενείς και το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πτώση δεν οφείλεται σε αστοχία υλικού, αλλά σε κατασκευαστικό λάθος κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης.

Όπως διαπιστώθηκε, η κουρτίνα ενός εξεταστηρίου δεν είχε στερεωθεί σε σταθερό σημείο της οροφής, αλλά απευθείας πάνω στα πλαστικά πλακάκια της ψευδοροφής.

Με την πρώτη πίεση που δέχθηκε η κουρτίνα κατά τη χρήση της, τα πλακάκια ξεκόλλησαν και έπεσαν στο κενό, συμπαρασύροντας μάλιστα και ένα βαρύ εξάρτημα.

«Η πραγματικότητα έπεσε από το ταβάνι»

Με αφορμή το περιστατικό, ο Ιωάννης Φρυσίρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κορίνθου και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Κορινθίας, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και της διοίκησης του νοσοκομείου.

Όπως υποστηρίζει, λίγες μόλις ημέρες μετά τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ «η πραγματικότητα αποκαλύφθηκε με τον πιο ηχηρό τρόπο», καθώς, όπως αναφέρει, «τμήμα της οροφής κατέρρευσε, θέτοντας σε κίνδυνο εργαζόμενους, ασθενείς και συνοδούς».

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Ο κ. Φρυσίρας κάνει λόγο για εικόνα εγκατάλειψης και υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος Υγείας, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και οι πρόσφατες κτιριακές παρεμβάσεις δεν κατάφεραν να διασφαλίσουν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι ζητούν ουσιαστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με μόνιμο προσωπικό, επαρκή χρηματοδότηση και ασφαλείς υποδομές, αντί –όπως αναφέρει– για «επικοινωνιακές φιέστες και εγκαίνια».

Μάλιστα, κλείνοντας τη δήλωσή του, χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερα αιχμηρή φράση, σημειώνοντας ότι «οι κορδέλες δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα» και καταλήγοντας πως «η πραγματικότητα έπεσε από το ταβάνι».

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