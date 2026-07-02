Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολυκατοικία στα Πετράλωνα κατέρρευσε ολοκληρωτικά έπειτα από εργασίες που πραγματοποιούνταν σε παρακείμενο οικόπεδο, αφήνοντας τους ενοίκους άστεγους και χωρίς τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Ιδιοκτήτρια διαμερισμάτων κατέθεσε ότι είχε εντοπίσει ρωγμές στο κτίριο και είχε εκφράσει ανησυχίες στους υπεύθυνους των εργασιών, οι οποίοι τη διαβεβαίωσαν λανθασμένα για την ασφάλεια της οικοδομής.

Οι ένοικοι περιέγραψαν τη στιγμή της κατάρρευσης, σημειώνοντας ότι η πολυκατοικία μετατοπίστηκε προς το σημείο όπου εκτελούνταν οι εκσκαφές για τη νέα οικοδομή.

Οι πληγέντες έχασαν το σύνολο της περιουσίας τους, ενώ οι αρμόδιες αρχές αναμένουν την επίσημη πραγματογνωμοσύνη για να προχωρήσουν στις περαιτέρω νομικές και διοικητικές διαδικασίες.

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Σοκαρισμένοι, χωρίς σπίτι, χωρίς πράγματα και χωρίς προσωπικά τους αντικείμενα, βρίσκονται οι ένοικοι της πολυκατοικίας της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα, που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, την ίδια ώρα που αναμένεται η πραγματογνωμοσύνη έτσι ώστε να κινηθούν και οι περαιτέρω διαδικασίες.

Άνθρωποι που είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται μέσα στα συντρίμμια, περιέγραψαν τις στιγμές που έζησαν.

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Είναι χαρακτηριστικό, πως, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε μία ένοικος και ιδιοκτήτρια διαμερισμάτων της επίμαχης πολυκατοικίας, όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και είδε και ρωγμές, ρώτησε στην οικοδομή τι γίνεται. Τότε -σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα της- τη διαβεβαίωσαν πως δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και πως δεν θα κατέρρεε η πολυκατοικία. Λίγα λεπτά μετά, όπως ανέφερε, «έπεσε μπροστά στα μάτια μου».

«”Δεν θα πέσει ποτέ”, έλεγαν, λίγο μετά το κτίριο κατέρρευσε»

«Είδα τις ρωγμές, τους ενημέρωσα και σταμάτησαν τις εργασίες και ο εκσκαφέας που υπήρχε αποχώρησε απευθείας. Το άτομο που το οδηγούσε αρνήθηκε να συνεχίσει. Είδα το σημείο που είχαν σκάψει. Μου φάνηκε πάρα πολύ βαθύ. Ρώτησα έναν από τους μηχανικούς που ήταν εκεί γι’ αυτό και μου είπε πως ήταν λόγω του ότι θα γινόταν υπόγειο. Η μηχανικός μου, όταν έφτασε στο σημείο, μου είπε πως βάσει όσων είδε, δεν θα έπρεπε να μπω στο σπίτι. Τα άτομα που εργάζονταν στην υπό ανέγερση οικοδομή με διαβεβαίωναν πως δεν υπήρχε πρόβλημα και πως το κτίριο δεν θα κατέρρεε σε καμία περίπτωση. Μετά από λίγη ώρα είδα το κτίριο να καταρρέει μπροστά στα μάτια μου».

«Η οικοδομή μετατοπιζόταν» -Η στιγμή της κατάρρευσης

Στους αστυνομικούς έδωσε αναλυτική περιγραφή για όσα είχαν συμβεί από το πρωί της 30ής Ιουνίου.

«Το πρωί έφεραν εκσκαφέα και άκουσα να γίνονται εργασίες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών άκουσα σαν να καταρρέουν κομμάτια από την πολυκατοικία τη δική μου. Βγήκα στο μπαλκόνι μου και είδα μια ρωγμή. Διέγραφε κάθετα τον τοίχο του σπιτιού μου, στο σημείο που εφάπτεται με την πολυκατοικία στο νούμερο 24. Δεν την είχα πριν. Προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα του σπιτιού και «κόλλαγε», δεν άνοιγε. Βγήκα στον δρόμο και είδα ότι η ρωγμή όσο ανέβαινε άνοιγε. Όλη η οικοδομή μετατοπιζόταν και έπεφτε προς τον αριθμό 20 εκεί δηλαδή που γίνονταν οι εργασίες. Αυτό κράτησε για περίπου 5 με δέκα λεπτά μέχρι που η πολυκατοικία κατέρρευσε προς τα δεξιά, εκεί που γίνονται οι εργασίες».

Πρόκειται για γυναίκα στην οποία ανήκαν τρία διαμερίσματα από τα 7 που είχε η πολυκατοικία, αλλά και μία αποθήκη, ενώ σε συγγενικό της πρόσωπο ανήκαν άλλα δύο.

«Έχω χάσει όλα μου τα πράγματα, δεν μου έχει απομείνει τίποτα πέραν του κινητού μου που πήρα μαζί όταν κατέβηκα».

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Αυτή ήταν μία χαρακτηριστική φράση που ανέφερε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θέλοντας να περιγράψει την καταστροφή που υπέστη.

«Δεν έχω που να μείνω», λέει 30χρονος κάτοικος

Άλλος ένοικος, ο οποίος ζούσε για 30χρόνια σε ένα από τα 7 διαμερίσματα, ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την κατάρρευση του κτιρίου ενώ ήταν στην εργασία του από την οποία έφυγε κατευθείαν.

«Έφυγα αμέσως, ενώ τηλεφώνησα και στην ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος μου για να την ενημερώσω. Όταν έφτασα στο σημείο αντίκρισα όλη την πολυκατοικία να έχει πέσει και να είναι μια μάζα από μπάζα. Μέσα στο σπίτι μου είχα διάφορα πράγματα αξίας. Περίπου 35.000 ευρώ σε μετρητά αλλά και τα υπόλοιπα πράγματα μου. Το ψυγείο, την τηλεόραση, το πλυντήριο, διάφορα άλλα σκεύη, την κρεβατοκάμαρα. Ήταν αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Βέβαια είχα και τα ρούχα μου. Δεν έχω πλέον να μείνω κάπου, δεν έχω πράγματα».

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Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Περίπου στις 7 το πρωί έφυγα για την δουλειά μου. Είδα στην νεοαναγειρόμενη οικοδομή να έχει πάει ένα φορτηγό που φόρτωνε μπάζα μέσω μίας μπουλντόζας. Οι εργασίες γίνονται εδώ και περίπου δύο μήνες. Μέχρι τότε υπήρχε ένα διώροφο σπίτι που το γκρέμισαν».





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