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Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Συνεχίζονται οι έρευνες – Αγωνία για τα αίτια και την ασφάλεια των γειτονικών κτιρίων

Πέντε ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, τα αίτια του σοβαρού περιστατικού που άφησε επτά οικογένειες χωρίς σπίτι εξακολουθούν να ερευνώνται, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας.

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Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και τους τεχνικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου, αλλά και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την ανέγερση της γειτονικής πολυκατοικίας, η οποία φέρεται να συνδέεται με το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η ανησυχία των ενοίκων των παρακείμενων πολυκατοικιών, οι οποίοι ζητούν σαφείς απαντήσεις για το κατά πόσο τα κτίριά τους είναι ασφαλή και αν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, με αστυνομικές δυνάμεις να φυλάσσουν το σημείο, καθώς κάτω από τα συντρίμμια εξακολουθούν να βρίσκονται προσωπικά αντικείμενα και περιουσίες των κατοίκων.

Παράλληλα, έχει αποφασιστεί η προληπτική εκκένωση της γειτονικής πολυκατοικίας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στατικότητας, ενώ αντίστοιχες αυτοψίες πραγματοποιούνται και σε ακόμη ένα παρακείμενο κτίριο.

Την ίδια στιγμή, οι πληγέντες ζητούν ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα καταβολής των αποζημιώσεων, καθώς και για το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών Κώστας Συνολάκης επισήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στα παλαιά κτίρια, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για ενεργειακές αναβαθμίσεις πολυκατοικιών που, όπως ανέφερε, ενδέχεται να πραγματοποιούνται χωρίς να λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η δομική ασφάλεια των κατασκευών.