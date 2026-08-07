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Τη ζωή του έχασε ένας 64χρονος Έλληνας τουρίστας, σε περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί σε πισίνα ξενοδοχείου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.

Ο 64χρονος βρισκόταν στην πισίνα του ξενοδοχείου, όταν συνέβη το περιστατικό.

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Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε πλήρωμα διασωστών, οι οποίοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Μετά το συμβάν, σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στην πισίνα δεν υπήρχε ναυαγοσώστης.