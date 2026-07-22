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Ακόμη ένα ατύχημα σημειώθηκε στη Σαμοθράκη, το τρίτο μέσα σε διάστημα πέντε ημερών, με θύμα έναν 50χρονο τουρίστα από το Ισραήλ, ο οποίος έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 50χρονος βρισκόταν στις Βάθρες της Σαμοθράκης όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και κατέληξε σε χαράδρα από ύψος σχεδόν 15 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

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Επιχείρηση διάσωσης σε δύσβατο σημείο

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο τουρίστας εντοπίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς είχε πέσει σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή.

Στη συνέχεια, ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί ακόμη δύο παρόμοια περιστατικά στη Σαμοθράκη. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας τραυματίστηκε στο χέρι έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, ενώ μία γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε ενώ κινούνταν σε δύσβατο μονοπάτι.