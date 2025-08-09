Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη.

Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.

Πυροσβεστική: 55 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 55 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 43 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 12.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.