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Ο νεαρός συγκρούστηκε με πούλμαν κατά τη διάρκεια των διακοπών του και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Η οικογένεια του τραυματία ξεκίνησε εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των νοσηλίων, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστο αν καλύπτεται από την ταξιδιωτική του ασφάλιση.

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Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος Βρετανός τουρίστας που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα με «γουρούνα» στη Ζάκυνθο. Ο νεαρός έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ συγγενείς και φίλοι απευθύνουν έκκληση για οικονομική ενίσχυση προκειμένου να καλυφθούν τα νοσήλιά του.

Σύμφωνα με τη Daily Post, η οικογένεια του Μπράντλεϊ Μπελχόμ ανέφερε πως ο 20χρονος είχε φτάσει στο νησί την Πέμπτη 2 Ιουλίου μαζί με φίλους του για ολιγοήμερες διακοπές. Την επόμενη ημέρα, ενώ οδηγούσε μια νοικιασμένη «γουρούνα», συγκρούστηκε με πούλμαν. Πάνω στο όχημα επέβαινε ακόμη ένας φίλος του, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

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Μεταφέρθηκε στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του

Εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μιλώντας στη Manchester Evening News, όπως αναμεταδίδει η Daily Post, η μητέρα του, Leanne Rabbetts, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν το δυστύχημα.

«Πήγε διακοπές την Πέμπτη και όλα ήταν καλά. Μίλησα μαζί του όταν έφτασε, αλλά το απόγευμα της Παρασκευής δέχτηκα ένα τηλεφώνημα που μου έλεγε ότι είχε συμβεί ένα τροχαίο. Σκεφτόμουν “τι στο καλό συνέβη;”. Έπρεπε να τηλεφωνήσω στο νοσοκομείο της Ζακύνθου εκείνη την ώρα, αλλά δεν μπορούσαν να μου δώσουν πολλές πληροφορίες. Έπειτα, δέχτηκα ένα άλλο τηλεφώνημα εκείνο το βράδυ που έλεγε ότι θα μεταφερόταν στην Αθήνα λόγω της κατάστασής του. Έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, επομένως λαμβάνει καλύτερη φροντίδα εκεί. Πέταξα την Κυριακή το συντομότερο δυνατό και είμαι εδώ κάθε μέρα. Μπορούμε να περάσουμε μόνο μισή ώρα μαζί του», δήλωσε.

Οι γιατροί προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν από το κώμα

Όπως αποκάλυψε η μητέρα του, οι γιατροί επιχείρησαν δύο φορές να τον επαναφέρουν από το κώμα. Η πρώτη προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα, ενώ κατά τη δεύτερη ο 20χρονος υπέστη κρίσεις.

«Δεν ξέρουν αν πρόκειται για αιμορραγία στον εγκέφαλο, οπότε πρέπει να κάνει μαγνητική τομογραφία για να δουν τι έχει συμβεί και τη βλάβη στον εγκέφαλό του, αλλά προς το παρόν δεν αντιδρά καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκκληση για οικονομική στήριξη

Παράλληλα, συγγενείς, φίλοι αλλά και μέλη της τοπικής κοινότητας στη Βρετανία έχουν ξεκινήσει καμπάνια στην πλατφόρμα GoFundMe, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την κάλυψη των νοσηλίων και των εξόδων που συνεπάγεται η παραμονή της οικογένειας στην Ελλάδα.

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Σύμφωνα με τη Daily Post, η οικογένεια δεν έχει ακόμη καταφέρει να εξακριβώσει αν ο 20χρονος είχε ενεργοποιήσει την ταξιδιωτική του ασφάλιση, καθώς δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο κινητό του τηλέφωνο, όπου ενδέχεται να βρίσκονται τα σχετικά έγγραφα. Παράλληλα, έχουν επικοινωνήσει και με τη Βρετανική Πρεσβεία, ζητώντας υποστήριξη.

Ο θείος του, Άνταμ, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Λόγω του τραύματος στο κεφάλι, δεν γνωρίζουμε καν πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι ή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλώς περιμένουμε την εξέταση και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι όλα καλύπτονται αυτή τη στιγμή, γιατί αν η ασφάλιση είναι άκυρη, ο λογαριασμός είναι μεγάλος. Αυτή τη στιγμή το κύριο πράγμα είναι ο Μπράντλεϊ και να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά και τελικά να τον βοηθήσουμε να ξυπνήσει και να επιστρέψει σπίτι του».

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