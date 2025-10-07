Δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 27 ετών, συνελήφθησαν στο Ελαφονήσι Χανίων, κατηγορούμενοι ότι καθοδηγούσαν επισκέπτες και τουρίστες να σταθμεύσουν τα οχήματά τους σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις παρακάτω.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος ενεργούσε ως «κράχτης», καθοδηγώντας τα διερχόμενα οχήματα, ενώ ο 27χρονος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. οργανώθηκε μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες πολιτών και τουριστών για πιεστικές και παραπλανητικές πρακτικές στάθμευσης στην περιοχή.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου.