Δύο εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων χρειάστηκε να περάσουν τη νύχτα στο νοσοκομείο Χανίων, αναφέρει το zarpanews.

Κατά τη διάρκεια δρομολογίου αποκομιδής σκουπιδιών το βράδυ της Δευτέρας οι δύο εργαζόμενοι εισέπνευσαν τοξικές ουσίες που ήταν τοποθετημένες σε κάδο σκουπιδιών. Ένιωσαν έντονη αδιαθεσία και μετέβησαν στο νοσοκομείο Χανίων όπου και χρειάστηκε να περάσουν τη νύχτα για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Advertisement

Advertisement

Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο κος Τσουπάκης, αντδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Χανίων στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε όλοι μας ευθύνη ως πολίτες απέναντι στον συνάνθρωπο κι εργαζόμενο για το κοινό καλό αλλά και για το περιβάλλον.

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση του κου Τσουπάκη:

“Σε γιορτινές μέρες ο κόσμος χαίρετε και διασκεδάζει.

Παράλληλα ομως οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δινουν τον δικο τους αγωνα για να παραμείνει η πολη καθαρη και ασφαλης .Δυστυχώς κάποιοι ασυνειδητοι έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωη δύο εργαζομενων του Δήμου τοποθετώντας τοξικά σε κάδους απορριματων.

Αποτέλεσμα ηταν να εισπνευσουν τοξικές ουσίες και να περάσουν το βράδυ στο νοσοκομείο. Η ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που εργάζονται για το κοινό καλό αλλά και για το περιβάλλον είναι μεγάλη και δεν πρέπει να την αγνοούμε”.