Μεγάλες ουρές σχηματίζονται από νωρίς το πρωί στο τελωνείο των Ευζώνων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις εξαιτίας της πλήρους εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το θέμα είχε αναδείξει με αναλυτικό ρεπορτάζ η Voria.gr, ενώ έχουν ήδη κατατεθεί και αντίστοιχες ερωτήσεις βουλετών στη Βουλή.

Η αναμονή για τα ΙΧ αγγίζει περίπου τις δύο ώρες, ενώ για τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν ξεπερνά ακόμη και τις πέντε ώρες, προκαλώντας έντονη ταλαιπωρία στους οδηγούς και τους επιβάτες που επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα προς την Ελλάδα.

Ανάμεσα στους χιλιάδες ταξιδιώτες, σύμφωνα με το Voria.gr, βρίσκονται πολλές οικογένειες και εκδρομείς που κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, όπως η Χαλκιδική, η Καβάλα και η Πιερία, ενόψει του πρώτου μεγάλου κύματος εξόδου για τις παραλίες. Αντίστοιχα, αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι καθυστερήσεις συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή του νέου Συστήματος Εισόδου – Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EES), το οποίο προβλέπει την ηλεκτρονική και βιομετρική καταγραφή των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από κράτη-μέλη της ΕΕ για παραμονή έως 90 ημερών.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, βασικοί στόχοι του νέου συστήματος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στη ζώνη Σένγκεν, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων, η αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης και η επιτάχυνση των συνοριακών ελέγχων μακροπρόθεσμα.