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Για τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και για την τηλεοπτική επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου μίλησε ο Χάρης Ρώμας, στο περιθώριο της παρουσίασης του βιβλίου του Θόδωρου Σκυλακάκη με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Η εκτόπιση της Εργασίας – Καθολικό Βασικό Κεφάλαιο: Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό», που πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου.

«Δεν θα άφηνα το AI να γράψει τα σενάριά μου»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τη σχέση του με την τεχνητή νοημοσύνη, ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος ξεκαθάρισε ότι, παρότι γνωρίζει τις δυνατότητές της και παρακολουθεί τις εξελίξεις, δεν τη χρησιμοποιεί στη δημιουργική του δουλειά.

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Όπως ανέφερε, πολλοί καλλιτέχνες, συγγραφείς και σεναριογράφοι αξιοποιούν πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να μειώσουν τον φόρτο εργασίας τους, ενώ υπάρχουν εφαρμογές που μπορούν να δημιουργήσουν ακόμη και ολοκληρωμένα σενάρια.

Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε πως δεν θα επέλεγε μια τέτοια πρακτική.

«Ακούω ότι κάποιοι εισάγουν τα βασικά στοιχεία και το AI δημιουργεί ολόκληρα σενάρια. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να με αντικαταστήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στον Πάνο Μιχαλόπουλο

Ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε επίσης στον Πάνο Μιχαλόπουλο και στις συζητήσεις που υπάρχουν για μια πιθανή επιστροφή του στην τηλεόραση, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον γνωστό ηθοποιό.

Θυμήθηκε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, όταν οι δυο τους μοιράζονταν το ίδιο καμαρίνι, τονίζοντας ότι ο Πάνος Μιχαλόπουλος, παρά τη μεγάλη του δημοφιλία, του είχε δείξει αγάπη και στήριξη.

Όπως είπε, εκείνη την εποχή ο Μιχαλόπουλος βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του και δεχόταν έντονο θαυμασμό από το κοινό, με πολλές γυναίκες να περιμένουν έξω από το καμαρίνι του για να τον συναντήσουν.

«Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός. Ελπίζω να του προταθεί κάτι που θα τον εκφράζει, ώστε να αποφασίσει να επιστρέψει», δήλωσε ο Χάρης Ρώμας.