Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το 5ο «The Chios Festival 2026» ολοκληρώθηκε έπειτα από έντεκα ημέρες δράσεων υπό την αιγίδα της UNESCO και του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου φιλοξένησε Πρέσβεις κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας τη στρατηγική εξωστρέφεια και το διεθνές κύρος της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης ενημέρωσε τους διπλωμάτες για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα έργα που υλοποιούνται με ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι προσκεκλημένοι παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του οδικού έργου της παράκαμψης του Χαλκειούς, επιβεβαιώνοντας την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στο νησί.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με επίσημο γεύμα στον Κάμπο της Χίου, συνδυάζοντας τη διπλωματική αποστολή με τον τοπικό πολιτισμό και τη γαστρονομία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με ένα φιλόξενο κάλεσμα των Πρέσβεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έριξε αυλαία το 5ο «The Chios Festival 2026», που για 11 ημέρες διοργάνωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, με υψηλούς προσκεκλημένου από τον πολιτιστικό, κοινωνικό, επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο της χώρας.

Η φιλοξενεία των Πρέσβεων στην ακριτική Χίο, έγινε με πρωτοβουλία της Ιρλανδικής Πρεσβείας στο πλαίσιο της φετινής της Προεδρίας στην Ε.Ε,.με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνο Μουτζούρη να υπογραμμίζει με τον πιο ηχηρό τρόπο τη στρατηγική εξωστρέφεια και το διεθνές κύρος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Advertisement

Advertisement

Η φετινή διοργάνωση στη Χίο, μετά την εξίσου επιτυχημένη περσινή στη Μυτιλήνη, που είχε πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Πολωνικής Προεδρίας, αποκτά πλέον τεράστιες διεθνείς διαστάσεις, καθιστώντας το Βόρειο Αιγαίο σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό διπλωματικό χάρτη.

Οι Ευρωπαίοι Πρέσβεις γνώρισαν από κοντά τις φυσικές ομορφιές, την πλούσια ιστορικότητα και την απαράμιλλη αρχοντιά της Χίου, ως ιστορικού νησιού της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας.

Η ξεχωριστή, αυθεντική φιλοξενία της Περιφέρειας και των κατοίκων της, εντυπωσίασαν τα μέλη της διπλωματικής αποστολής, τα οποία διατηρούν ήδη στενούς, ουσιαστικούς και ειλικρινείς δεσμούς με τον Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Μουτζούρη και τη σύζυγό του Δήμητρα Μουτζούρη.

Στη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, οι Πρέσβεις επισκέφθηκαν τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, όπου ενημερώθηκαν από τον Κ. Μουτζούρη για ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για το Βόρειο Αιγαίο ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, οι προκλήσεις και τα σημαντικά έργα που υλοποιούνται στα νησιά με τη συμβολή ευρωπαϊκών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, η διπλωματική αποστολή παρέστη στην τελετή εγκαινίων του κρίσιμου οδικού έργου της παράκαμψης του Χαλκειούς, διαπιστώνοντας στην πράξη την άμεση αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφάλειας των πολιτών.

Η ημέρα έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς προς τιμήν των Πρέσβεων παρατέθηκε επίσημο γεύμα στο περίφημο αρχοντικό της οικογένειας Νικολάου Βαφιά, το Castelli, το οποίο βρίσκεται μέσα στον μοναδικό Κάμπο της Χίου.

Advertisement

Πριν από το δείπνο, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο ιστορικό αρχοντικό του 15ου αιώνα, από την κα. Νινέτα Βαφειά, γνωρίζοντας από κοντά σημαντικές πτυχές της ιστορίας της Χίου, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από τους αιώνες στον Κάμπο και στα αρχοντικά του με τη μοναδική αρχιτεκτονική.

Σε αυτό το ξεχωριστό περιβάλλον με τη στέρνα, το μαγγανοπήγαδο, την αύρα αλλοτινής εποχής, η διπλωματία συναντήθηκε με τον Πολιτισμό, τη μοναδική γαστρονομία και την ιδιαίτερη ταυτότητα του Βορείου Αιγαίου.

Την βραδιά που έκλεισε με γνωστές άριες από την Χιώτισσα υψίφωνο Δωροθέα Μουντέ και χορευτικούς συλλόγους του νησιού, παρουσίασε η Κατερίνα Γκαγκάκη.

Advertisement