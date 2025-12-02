Απεργούν σήμερα και αύριο τα ταξί σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της 48ωρης προειδοποιητικής κινητοποίησης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) – με οδηγούς να πραγματοποιούν μηχανοκίνητες πορείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.
Ακολουθεί η ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα:
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: “48ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ“
Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 06.00 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 06.00, με ανάλογες κινητοποιήσεις από τα κατά τόπους Σωματεία Ταξί σε όλη την επικράτεια.
Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής:
• Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
• Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
• Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
• Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
• Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
• Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
• Δίκαιη φορολογική μεταχείριση»