Απεργούν σήμερα και αύριο τα ταξί σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της 48ωρης προειδοποιητικής κινητοποίησης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) – με οδηγούς να πραγματοποιούν μηχανοκίνητες πορείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: “48ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ“

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 06.00 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 06.00, με ανάλογες κινητοποιήσεις από τα κατά τόπους Σωματεία Ταξί σε όλη την επικράτεια.

Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής:

• Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

• Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

• Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

• Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

• Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

• Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

• Δίκαιη φορολογική μεταχείριση»