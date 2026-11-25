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Σε επέμβαση μικροχειρουργικής στον αγκώνα αναμένεται να υποβληθεί σήμερα η Χριστίνα Βακάκη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ στη Βάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπόλοιποι ορθοπεδικοί τραυματισμοί της 29χρονης έχουν ήδη αντιμετωπιστεί και πλέον η χειρουργική επέμβαση στον αγκώνα αποτελεί την τελευταία εκκρεμότητα για την αποκατάσταση των τραυμάτων της.

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Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου. Μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Υγεία.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Βάρη

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης (19/11), την ώρα που η Χριστίνα Βακάκη είχε βγει για τρέξιμο κοντά στη λεωφόρο Ευελπίδων. Μαζί της βρίσκονταν μέλη της προσωπικής της ασφάλειας, τα οποία την ακολουθούσαν με ένα βαν και μία μοτοσικλέτα.

Όταν η 29χρονη επιχείρησε να περάσει απέναντι, στο ύψος της οδού Καλύμνου, φέρεται να χρησιμοποίησε διάβαση πεζών. Εκείνη τη στιγμή, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο Ευελπίδων, με κατεύθυνση από τη Βάρη προς το Κορωπί, την παρέσυρε, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί περίπου 30 μέτρα μακριά.

Καθοριστικό ρόλο στις συνθήκες του ατυχήματος φαίνεται πως είχε η παρουσία ενός φορτηγού στο σημείο, το οποίο ενδέχεται να περιόρισε την ορατότητα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το όχημα εμπόδιζε την οπτική επαφή της 29χρονης με τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

«Πήγε να διασχίσει τον δρόμο, όμως ένα φορτηγό της έκρυβε την ορατότητα, με αποτέλεσμα να μην δει το διερχόμενο όχημα που την παρέσυρε», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το φορτηγό βρισκόταν στη λωρίδα από την οποία επιχείρησε να περάσει η Χριστίνα Βακάκη. Στην προσπάθειά της να το προσπεράσει, φέρεται να βρέθηκε μπροστά στο αυτοκίνητο που την χτύπησε.

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