Κατά τη διάρκεια των εργασιών που έχουν ξεκινήσει στον χώρο που βρίσκεται το πάρκινγκ P2 μικρής διάρκειας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, «Ελευθέριος Βενιζέλος» οι εργάτες χτύπησαν τον αγωγό του φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα λόγω κινδύνου διαρροής.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε γύρω στις 15:00 και άμεσα η διοίκηση του αεροδρομίου, σε συνεργασία με την Τροχαία, προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο επίπεδο των Αφίξεων και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του αεροδρομίου.

Η προσέγγιση των οχημάτων πλέον γίνεται μόνο μέσω του χώρου των Αναχωρήσεων. Μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στο σημείο που προκλήθηκε η διαρροή και η εκτόνωση του αερίου που βρίσκεται αυτή την στιγμή στον αγωγό, οι αρχές θα προβούν σε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Από τις 16:30 και μετά, ξεκίνησε σταδιακά να υπάρχει μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ως εκ τούτου οι οδηγοί μπορούσαν να κινηθούν στις 2 από τις 3 λωρίδες.