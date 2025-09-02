Την διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πανόρμου αποφάσισε το μεσημέρι (2/9) η αστυνομία, καθώς εντοπίστηκαν λάδια στο οδόστρωμα και λόγω της ολισθηρότητας υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα. Επανήλθε η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων λίγη ώρα πριν τις 16:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., διεκόπη η κυκλοφορία από την συμβολή της οδού Πανόρμου με την οδό Φθιώτιδας έως την λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς την λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Τα οχήματα αναστρέφονται επί της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισίας.