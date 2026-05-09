«Αν δεν το έβαζες στο δέρμα σου, γιατί να το βάλεις στο κατοικίδιό σου;» Η φράση αυτή συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της Δανάης Αλεξοπούλου, μιας νέας γυναίκας που μεγάλωσε δίπλα στα άλογα και αποφάσισε να μετατρέψει την αγάπη της για τα ζώα σε μια σειρά προϊόντων που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για τη ζωική περιποίηση.

Η Δανάη Αλεξοπούλου είναι τεταρτοετής φοιτήτρια στο Τμήμα Ζωικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ενεργή προπονήτρια ιππασίας. Η καθημερινότητά της κινείται ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση, τον στίβο και τη στενή επαφή με τα ζώα. Από αυτή τη διαδρομή γεννήθηκε η Le Grand Gallop, μια premium σειρά φυσικών προϊόντων για ζωά που είναι μέσα στη ζωή μας, όπως άλογα και σκύλους, που θέτει στο επίκεντρο όχι μόνο την αποτελεσματικότητα, αλλά και την ηθική διάσταση της φροντίδας.

Για τη Δανάη, τα άλογα δεν ήταν ποτέ απλώς ένα άθλημα ή μια επαγγελματική κατεύθυνση. Ήταν, όπως λέει, «το ασφαλές μου καταφύγιο, ο τρόπος μου να ηρεμώ και να νιώθω πλήρης». Από την ηλικία των τεσσάρων ετών, η σχέση της μαζί τους διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την ευθύνη απέναντι στα ζώα. Μεγαλώνοντας, αυτή η σχέση έγινε ανάγκη προστασίας.

«Συνειδητοποίησα ότι η φροντίδα που τους δίναμε ήταν γεμάτη χημικά που εμείς οι ίδιοι θα αποφεύγαμε», λέει στη HuffPost. «Έτσι γεννήθηκε η ιδέα: να προσφέρω στα ζώα την ίδια αγνή, premium φροντίδα που αξίζουμε κι εμείς».

Η Le Grand Gallop δεν παρουσιάζεται ως μια ακόμη σειρά καλλυντικών για ζώα. Στο επίκεντρό της βρίσκεται η πεποίθηση ότι η φυσική περιποίηση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μέρος μιας ευρύτερης κουλτούρας σεβασμού. Τα προϊόντα της βασίζονται σε αιθέρια έλαια και φυσικά βότανα, με αρώματα όπως γεράνι, neem oil και ευκάλυπτο.

«Η διαφορά κρύβεται στην αγνότητα και το μεράκι», εξηγεί η Δανάη. «Είναι τόσο φυσικά που, όπως λέμε συχνά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα και από τους ανθρώπους. Δεν είναι απλώς “καλλυντικά”. Είναι μια υπόθεση ηθικής απέναντι στα πλάσματα που μας δίνουν ανιδιοτελή αγάπη».

Η φράση «Αν δεν το έβαζες στο δέρμα σου, γιατί να το βάλεις στο κατοικίδιό σου;» λειτουργεί σχεδόν σαν μανιφέστο της σειράς. Γιατί, όπως υποστηρίζει η ίδια, τα ζώα που ζουν δίπλα μας δεν αξίζουν μια φροντίδα δεύτερης κατηγορίας. Αξίζουν προϊόντα που σέβονται το σώμα τους, το τρίχωμά τους, το δέρμα τους και το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Στο Instagram της σειράς, με το μότο «Premium products for premium horses and dogs», η Le Grand Gallop συστήνεται ως μια πρόταση που ενώνει την επιστήμη με τη φυσικότητα. Η Δανάη αντλεί από τις σπουδές της στις Ζωικές Επιστήμες, αλλά και από την πρακτική εμπειρία της ως προπονήτρια ιππασίας, γνωρίζοντας από κοντά τις ανάγκες των αλόγων και των σκύλων.

Κεντρική θέση στη φιλοσοφία της έχει και η έννοια της Ενιαίας Υγείας, γνωστή διεθνώς ως One Health. Πρόκειται για την αντίληψη ότι η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετη.

«Όταν φροντίζεις τον σκύλο ή το άλογό σου με φυσικά προϊόντα, όπως το Natural Repellent Spray ή το Softening Shampoo, προστατεύεις και το δικό σου περιβάλλον από τοξικές ουσίες», λέει. «Είναι ένας κύκλος αγάπης και ασφάλειας».

Απέναντι σε όσους θεωρούν τη φυσική περιποίηση ζώων πολυτέλεια, η απάντησή της είναι σαφής: «Η υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Τα ζώα μας είναι μέλη της οικογένειάς μας. Το να τα κρατάμε μακριά από χημικά σημαίνει ότι τα θέλουμε δίπλα μας υγιή για πολλά χρόνια».

Για τη Δανάη, η Le Grand Gallop δεν πουλά απλώς προϊόντα. Προτείνει έναν τρόπο ζωής βασισμένο στον σεβασμό, στη γνώση και στην επιστροφή σε πιο αγνές επιλογές. Έναν τρόπο φροντίδας που ξεκινά από το άλογο και τον σκύλο, αλλά αφορά τελικά και τον άνθρωπο που ζει μαζί τους.

Το επόμενο βήμα της σειράς είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της Canine Line, της σειράς για σκύλους, η οποία ήδη, όπως λέει, έχει συγκινητική ανταπόκριση. Ο στόχος της είναι φιλόδοξος: η Le Grand Gallop να γίνει συνώνυμο της ηθικής φροντίδας, ξεκινώντας από την Ελλάδα και κοιτάζοντας προς το εξωτερικό.

«Θέλω να επικοινωνήσω αυτή την ανάγκη για επιστροφή στη φύση σε κάθε ιδιοκτήτη», λέει. «Θέλω το Le Grand Gallop να γίνει συνώνυμο της ηθικής φροντίδας παγκοσμίως, ξεκινώντας από εδώ, την Ελλάδα».

