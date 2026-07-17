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Η Δανάη Παππά χάρισε ένα εντυπωσιακό φλαμένγκο στο διάλειμμα των προβών της θεατρικής παράστασης «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω», στην οποία πρωταγωνιστεί. Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2026, ο θίασος βρέθηκε στο Αγρίνιο στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας, με την ηθοποιό να βρίσκει την ευκαιρία να χαλαρώσει και να διασκεδάσει λίγο πριν ανέβει στη σκηνή.

Με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής που ακουγόταν στον χώρο του θεάτρου, η Δανάη Παππά σηκώθηκε και χόρεψε αυθόρμητα φλαμένγκο, εντυπωσιάζοντας όσους βρίσκονταν εκεί. Οι εκφραστικές κινήσεις και η ενέργειά της δημιούργησαν μια ξεχωριστή στιγμή, αποδεικνύοντας πως η αγάπη της για τον χορό και την καλλιτεχνική έκφραση ξεπερνά τα όρια της σκηνής και δίνει ζωντάνια ακόμη και στα παρασκήνια των προβών.

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