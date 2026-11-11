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Η έκφραση «μπορώ μόνη μου» θα μπορούσε να αποτελεί τον τίτλο της ζωής της τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τη Δανάη Παππά, η οποία παραδέχτηκε πως δυσκολεύεται να ζητήσει βοήθεια και προτιμά να αντιμετωπίζει μόνη της τις δυσκολίες.

Η ηθοποιός βρέθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και, με αφορμή τον ρόλο της στη σειρά «Μια γυναίκα», μίλησε για τα στοιχεία του χαρακτήρα της τηλεοπτικής ηρωίδας με τα οποία ταυτίζεται. Όπως ανέφερε, κοινό τους χαρακτηριστικό είναι το πείσμα, αλλά και η επιθυμία να μην εξαρτώνται από τη βοήθεια των άλλων.

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Η Δανάη Παππά είπε αναλυτικά: «Η Μαρίνα, σε εμένα, θεωρώ ότι μοιάζει στο πείσμα της. Είναι πολύ πεισματάρα. Δεν ζητάει βοήθεια, θέλει να τα καταφέρει μόνη της. Δεν θέλει να ξέρει κανείς τι είναι αυτό που περνάει. Κι εγώ είμαι πολύ πεισματάρα. Δεν θέλω βοήθεια. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι είναι τίτλος μου το “μπορώ μόνη μου”».

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η τηλεοπτική Μαρίνα παρουσιάζει ακόμη περισσότερες ομοιότητες με τη μητέρα της, καθώς η ίδια μεγάλωσε μαζί της σε μονογονεϊκή οικογένεια για ένα διάστημα, μέχρι εκείνη να ξαναπαντρευτεί.

«Οι μονογονεϊκές οικογένειες παλεύουν να επιβιώσουν σε μια κοινωνία στο σήμερα. Και κάπως το ακουμπάμε εμείς αυτό, πάντα με τη μυθοπλασία από πίσω. Λίγο νιώθω ότι τιμώ και τη μαμά μου, που έτσι μεγαλώσα εγώ μέχρι σε ένα σημείο που έφτασε να ξαναπαντρευτεί. Ο ρόλος μου έχει κοινά στοιχεία με τη μητέρα μου περισσότερο. Αυτό είναι το μαγικό. Είναι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει με τις σειρές κάθε φορά, γιατί πάντα κάτι βρίσκεις να ταυτιστείς», συμπλήρωσε.