Με χειροπέδες για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες βρέθηκε ο 20χρονος γιος πρώην κορυφαίου υπουργού.
Τη νύχτα της 25ης Νοεμβρίου αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό ενός αυτοκινήτου στη Νέα Ερυθραία να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος αρχικά δεν το έπραξε, αλλά στη συνέχεια, όταν αντιλήφθηκε ότι οι ένστολοι τον ακολουθούν, σταμάτησε. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για τροχονομικές παραβάσεις και απείθεια.
Διαπίστωσαν ότι ο 20χρονος είχε συλληφθεί και τον περασμένο Σεπτέμβριο για παράβαση του νόμου περί όπλων.