Δεκάδες κλοπές σε χωριά της Πρέβεζας και της Άρτας εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου.

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία, ενώ φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως συνεργοί τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της ομάδας είχαν συστήσει από τον Ιούλιο του 2025 οργανωμένο σχήμα με αποκλειστικό σκοπό τη διάπραξη κλοπών από μονοκατοικίες. Δρούσαν κυρίως στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας αλλά και στην Άρτα, επιλέγοντας σπίτια των οποίων οι ένοικοι απουσίαζαν. Με τη χρήση μισθωμένων ή ιδιόκτητων οχημάτων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετέβαιναν στα χωριά και, αφού παραβίαζαν πόρτες ή παράθυρα, αφαιρούσαν χρήματα, χρυσαφικά και κοσμήματα.

Από την αστυνομική έρευνα, που περιλάμβανε αξιολόγηση προανακριτικού και βιντεοληπτικού υλικού καθώς και ειδικές ανακριτικές μεθόδους, εξιχνιάστηκαν συνολικά 28 περιπτώσεις: 21 κλοπές και 2 απόπειρες στην Πρέβεζα, καθώς και 1 κλοπή και 4 απόπειρες στην Άρτα, οι οποίες τελέστηκαν από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο του 2025.

Η λεία της συμμορίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., υπολογίζεται σε περισσότερα από 150.000 ευρώ, εκ των οποίων 35.000 ευρώ σε μετρητά. Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια και σε όχημα των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7.500 ευρώ, καθώς και κοσμήματα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, ενώ η δικογραφία σε βάρος και των πέντε εμπλεκομένων είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορά σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές.