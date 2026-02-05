Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ ο οποίος ελέγχεται για τη διαχείριση επιδοτήσεων εκατομμυρίων ευρώ για προγράμματα κατάρτισης. Ήδη, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και το βαρύ κατηγορητήριο διαβιβάστηκε μέσω πολυσέλιδου πορίσματος στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο ελεγχόμενος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων που προέρχονταν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και προορίζονταν για εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα.

Η έρευνα εστίασε στη χρονική περίοδο 2020–2025 και αφορούσε χρηματοδοτήσεις που διοχετεύθηκαν σε κέντρα και ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, στα οποία ο συνδικαλιστής φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο ως πρόεδρος. Κατά τις αρχές, εξετάστηκε τόσο το ύψος των επιχορηγήσεων όσο και ο τρόπος διάθεσής τους, με τα στοιχεία να δείχνουν συστηματική εκτροπή κονδυλίων από τον προβλεπόμενο σκοπό τους.

Στην ίδια δικογραφία εμπλέκονται συνολικά επτά φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, ενώ το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων που τέθηκαν υπό έλεγχο ξεπερνά τα 73 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό που αποδίδεται ειδικά στον συνδικαλιστή εκτιμάται ότι αγγίζει περίπου τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο ανάθεσης των έργων. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός συμβάσεων δόθηκε είτε με απευθείας αναθέσεις είτε μέσω διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε ενδιάμεσους φορείς, οι οποίοι εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αρκετές απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη «Διαύγεια», όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Όσον αφορά τις αναθέσεις μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, οι αρχές εντόπισαν επαναλαμβανόμενο μοτίβο συμμετοχής των ίδιων εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν εκ περιτροπής σε διαγωνισμούς και επιλέγονταν από επιτροπές στις οποίες προήδρευε ο ίδιος ο ελεγχόμενος. Η πρακτική αυτή εκτιμάται ότι στόχευε στη δημιουργία επίφασης νομιμότητας για συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ, που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών χωρίς πραγματικό αντίκρισμα.

Παράλληλα, το πόρισμα καταγράφει εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων προσώπων χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, καθώς και επαναλαμβανόμενες αναλήψεις μετρητών που συνολικά υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά την Αρχή, οι κινήσεις αυτές συνιστούν ένδειξη οργανωμένης προσπάθειας απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.

Το αναλυτικό πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία και περιλαμβάνει ενδείξεις για τη διάπραξη δύο κακουργημάτων, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι δικαστικές εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση αφορά τη διαχείριση δημόσιων και κοινοτικών πόρων που προορίζονταν για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου ΓΣΕΕ: «Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα»

Ο Γιάννης Παναγόπουλος βρισκόταν στη Βουλή για το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατά την ακρόαση φορέων όταν έγινε γνωστή η είδηση για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του.

Ο ίδιος προχώρησε σε δύο πολύ σύντομες αναφορές κατά την διάρκεια της συνεδρίασης. Η πρώτη αναφορά του ήταν όταν είπε πως θα πρέπει να φύγει λίγο αργότερα, λέγοντας πως «υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα».

Λίγα λεπτά αργότερα αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα λεγοντας χαρακτηριστικά «να μην αμαυρωσουμε με τη δικη μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Αναστολή κομματικής ιδιότητας

Την ίδια ώρα, ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

