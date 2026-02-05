Ο Γιάννης Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ βρισκόταν στη Βουλή για το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατά την ακρόαση φορέων όταν έγινε γνωστή η είδηση για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του.

Ο ίδιος προχώρησε σε δύο πολύ σύντομες αναφορές κατά την διάρκεια της συνεδρίασης. Η πρώτη αναφορά του ήταν όταν είπε πως θα πρέπει να φύγει λίγο αργότερα, λέγοντας πως «υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα».

Λίγα λεπτά αργότερα αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα λεγοντας χαρακτηριστικά «να μην αμαυρώσουμε με τη δικη μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Κατά την αποχώρηση του από την Βουλή, όπου στην αρμόδια επιτροπή συζητείται το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ο Γιάννης Παναγόπουλος σε σύντομη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους ανέφερε πως δεν θεωρεί πως υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του, υποστηρίζοντας, παράλληλα, πως αυτό θα αποδειχθεί.

Ο ίδιος σημείωσε, ακόμη, πως δεν έχει επ’ ακριβώς ενημέρωση ακόμη και για αυτό θα προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση όταν εκείνος το κρίνει ως σωστό.