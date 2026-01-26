Τον διαχωρισμό της δικογραφίας ως προς το σκέλος της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Η υπόθεση που αφορά τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών θα συνεχίσει να εκδικάζεται κανονικά για όλες τις πράξεις του κατηγορητηρίου, πλην εκείνων που σχετίζονται με τη δολοφονία, η οποία σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 στην περιοχή του Ρέντη.

Δίκη Λυγγερίδη: Διαχωρισμός δικογραφίας



Ο διαχωρισμός αποφασίστηκε έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης, με το επιχείρημα ότι η καταδίκη του 18χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να πέταξε τη ναυτική φωτοβολίδα, δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, καθώς μέχρι στιγμής έχει εκδοθεί μόνο πρωτόδικη απόφαση. Κατά συνέπεια, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στη δίκη φερόμενων ηθικών αυτουργών και συνεργών πριν την τελεσιδικία της υπόθεσης του φυσικού δράστη και ανέβαλε την εκδίκαση του συγκεκριμένου σκέλους.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την απόρριψη του αιτήματος, τονίζοντας ότι η ανθρωποκτονία του Γιώργου Λυγγερίδη αποτελεί ιστορικό γεγονός και ότι το τεκμήριο αθωότητας αφορά τα πρόσωπα και όχι την ίδια την πράξη.

Παρά ταύτα, το δικαστήριο αποφάσισε τον διαχωρισμό, με αποτέλεσμα στη δίκη που διεξάγεται στον Κορυδαλλό να μην εξεταστούν τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας και της συνέργειας στην ανθρωποκτονία.

Τι κατέθεσε η μητέρα του θύματος



Την έναρξη των μαρτυρικών καταθέσεων σηματοδότησε η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού, Ευγενία Λυγγερίδη, ζητώντας από το δικαστήριο χρόνο για να μιλήσει, καθώς, όπως ανέφερε, πρόκειται για τη μοναδική φορά που θα καταθέσει. Ο πρόεδρος της έδρας της υπενθύμισε ότι όσα αφορούν άμεσα τη δολοφονία έχουν αναβληθεί.

Η μάρτυρας εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η επίθεση ήταν οργανωμένη και με σκοπό τη δολοφονία αστυνομικών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο και ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Αναφέρθηκε επίσης σε πληροφορίες περί φυγάδευσης ατόμων από τον χώρο του γηπέδου, τις οποίες, όπως είπε, είχε αντλήσει από ειδήσεις και από συναδέλφους του γιου της, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα.