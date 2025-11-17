Βολές αντιαεροπορικών πυραύλων περιελάμβανε η εθνική διακλαδική άσκηση «Δικέφαλος Αετός- 25» που διεξήχθη στο Πεδίο Βολής Κρήτης από την Κυριακή 2 έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μικρής κλίμακας τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) που αφορά στην επιχειρησιακή εκπαίδευση και αξιολόγηση βολών από μονάδες του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου/Κέντρου Ελέγχου Βλημάτων και οπλικά συστήματα αντιαεροπορικών όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ενοποιημένης Αεράμυνας του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΑ), με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των τριών Γενικών Επιτελείων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της άσκησης εκτελέστηκαν τακτικές βολές σε τηλεκατευθυνόμενο στόχο, με παράλληλη ενσωμάτωση πολλαπλών σεναρίων σε διακλαδικό επίπεδο.