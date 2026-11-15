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Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού, Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, η τελευταία συζυγός του, Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου έδωσε συνέντευξη στον Alpha Κύπρου.

Αρχικά μίλησε για τη γνωριμία τους, τη σχέση, τον γάμο και την κοινή τους ζωή αναφέρθηκε όμως επίσης στην τελευταία νύχτα του Ανδρέα Παπανδρέου, στη ζωή της μετά από εκείνον, στα πρόσωπα που την πολέμησαν, καθώς και σε όσα μετανιώνει ή θα έκανε διαφορετικά.

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«Δεν ήταν ένας απλός σύζυγος, που έτσι βαριέσαι ή ξέρω ‘γω ξεχνιέσαι… Ήταν αυτό το δέσιμο που είχαμε και το συμπλήρωμα που είχαμε ο ένας στον άλλον. Τι να συμπληρώσω εγώ; Να συμπληρώσω αγάπη, αφοσίωση, ενημέρωση από αυτά που μάθαινα, φροντίδα! Τα πάντα, όλα αυτά… Νύχτες που δεν κοιμόμουν για να είμαι ξύπνια και να παρακολουθώ τα πάντα, το πώς αναπνέει, το πώς είναι».

«Πηγαίνοντας στις περιοδείες υπήρχε ένα σύνθημα μοναδικό, λες και ήταν συνεννοημένοι. Από τη νότια Κρήτη μέχρι τον Έβρο όλοι μου χτυπούσαν την πλάτη και μου έλεγαν να τον προσέχεις. Αυτό μου προκαλούσε ένα δέος, έναν φόβο, μια ανασφάλεια».

«Γι’ αυτό πολλές φορές ήμουν ξύπνια και παρακολουθούσα και την ανάσα πώς είναι. Δεν ήταν ένα χρέος συζυγικό, ήταν ένα χρέος ιστορικό», είπε καταληκτικά η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου.