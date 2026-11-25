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Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ο οποίος σύμφωνα με τον γιατρό του επέστρεψε στο σπίτι του το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, μετά από επιθυμία της οικογένειάς του.

Εξιτήριο πήρε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς

Ο 97χρονος ηθοποιός δεν έχει παρουσιάσει κάποια νευρολογική βελτίωση, ωστόσο τα οικεία του πρόσωπα αποφάσισαν να πράξουν σύμφωνα με όσα είχε ζητήσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του.

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Την εξέλιξη έκανε γνωστή το πρωί της Τετάρτης (25/11) ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, μιλώντας σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, ο κύριος Καλλιβωκάς επέστρεψε στην οικεία του, για να συνεχίσει εκεί, με επίβλεψη νοσηλευτική και ιατρική, τη θεραπευτική του πορεία», επεσήμανε ο πνευμονολόγος-εντατικολόγος.

Παράλληλα ο γιατρός δήλωσε πως ο Δημήτρης Καλλιβωκάς αναπνέει μόνος του και τρέφεται με χημικές τροφές, μέσω ορού.

«Με τραχειοστομία επέστρεψε και αναπνέει μόνος του. Είναι στην ίδια κατάσταση, δεν έχει καμία νευρολογική βελτίωση. Δεν αντιδρά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τρέφεται με χημικές τροφές και έχει και συσκευή χορήγησης ορού» εξήγησε.

«Προφανώς ήταν επιθυμία του ίδιου να πάει σπίτι του και να είναι ανάμεσα στα αγαπημένα του πρόσωπα, πριν το πάθει αυτό» δήλωσε ο γιατρός.