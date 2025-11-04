Ο Δρ. Δημήτρης Ζάμπογλου, αναγνωρισμένος ηγέτης στον χώρο της fintech, εγκατεστημένος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγγραφέας του best seller βιβλίου αυτογνωσίας «Γίνε ο ηγέτης του εαυτού σου», συναντήθηκε με τον κορυφαίο Έλληνα σχεδιαστή και μετρ του “sur mesure” Δημήτρη Πέτρου, στο atelier του στο Κολωνάκι, για να δώσουν σάρκα και οστά σε ένα νέο, δημιουργικό project: τη δημιουργία μιας premium σειράς t-shirt εμπνευσμένης από σπουδαίους Έλληνες ζωγράφους. Η συλλογή αυτή συνδυάζει την τέχνη με τη μόδα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, την απλότητα και την ποιότητα. Κλασική παλέτα με κυρίαρχα χρώματα το μαύρο και το λευκό, άψογη ραφή και εξαιρετική υφή υφασμάτων συνθέτουν τη φιλοσοφία της σειράς: διαχρονική κομψότητα και ελληνική αισθητική σε μοντέρνα προσέγγιση. Μέσα από μια πολύωρη δημιουργική συζήτηση στο atelier, οι δύο άνδρες κατέληξαν στην τελική μορφή των σχεδίων, αποτυπώνοντας την έμπνευση και το όραμα τους σε μοναδικά κομμάτια.

Δημήτρης Ζάμπογλου

Ο Δρ. Δημήτρης Ζάμπογλου, πέρα από την επιτυχημένη του πορεία ως διεθνής fintech ηγέτης και σύμβουλος, έχει φιλοξενηθεί στο εξώφυλλο του “Forbes” και έχει τιμηθεί από σημαντικούς οργανισμούς, όπως το “Arabian Business” (“40 under 40”) και το “Square Mile” (“30 under 30”). Είναι επίσης ιδρυτής του “Zamboglou Family Foundation”, που στηρίζει παιδιά από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, προσφέροντάς τους πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις τέχνες. Το βιβλίο του, «Γίνε ο ηγέτης του εαυτού σου», ένα από τα κορυφαία βιβλία ηγεσίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχει εμπνεύσει χιλιάδες αναγνώστες να ανακαλύψουν τη δύναμη της αυτογνωσίας και της προσωπικής ανάπτυξης. Το έργο του αναγνωρίστηκε πρόσφατα με τον τίτλο “Author of the Year” στα Greek Influencers Awards 2025. Η νέα αυτή συνεργασία με τον Δημήτρη Πέτρου σηματοδοτεί ένα επόμενο βήμα στην πορεία του Δρ. Ζάμπογλου, όπου η τέχνη, η φιλοσοφία και η ηγεσία συναντούν την υψηλή αισθητική — μια ωδή στη σύγχρονη ελληνικότητα και στην προσωπική έκφραση.

Advertisement

Advertisement

Δημήτρης Ζάμπογλου