Δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς καταγράφεται σε δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA, με τους πολίτες να θεωρούν πως η χώρα βαδίζει στη λάθος κατεύθυνση σε ποσοστό 69%. Παράλληλα, η αξιολόγηση της κυβέρνησης είναι αρνητική σε ποσοστό 72%.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ βρίσκεται στο 20,9%, σχεδόν μία μονάδα κάτω από τα ποσοστά του προηγούμενου μήνα, με το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο με μονοψήφιο ποσοστό (9,3%) το οποίο επίσης παρουσιάζει απώλειες, ενώ το μοναδικό κόμμα που παρουσιάζει σημαντική άνοδο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, να είναι το ΚΚΕ, ενισχυμένο κατά μία μονάδα.

Advertisement

Advertisement

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 28,7% έναντι 12,8% του ΠΑΣΟΚ και 11,7 της Ελληνικής Λύσης και 10% του ΚΚΕ. Η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζεται σε μονοψήφιο ποσοστό (9,9%).



Καταλληλότερος πρωθυπουργός με διαφορά μάλιστα 19 μονάδων, παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκος Βελόπουλος ακολουθούν με 6%.



Ωστόσο, στην δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρωπορεύεται στο 39% ακολουθούμενη από τον Δ. Κουτσούμπα (36%) και μετά τον πρωθυπουργό (31%).

Η Ακρίβεια (44%) και η Οικονομία (34%) είναι τα βασικά προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν την κοινωνία η οποία επίσης προβληματίζεται για τους Θεσμούς (22%) και την Διαφθορά (13%) στην σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών και των χειρισμών στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Αρνητικές σε ποσοστό 53% είναι οι απόψεις των πολιτών για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα γεωπολιτικά θέματα και στα θέματα διεθνών σχέσεων (ελληνοτουρκικά, σχέσεις με ΗΠΑ και Ρωσία, Ισραήλ κλπ), σε ποσοστό 68% για τα θέματα της καθημερινότητας, 75% για θέματα Δημοκρατίας και Θεσμών ενώ εκτοξεύεται στο 78% στα θέματα της Οικονομίας (μισθοί, ακρίβεια, φορολογία κλπ).

Δημοσκόπηση Metron: Τι λένε οι πολίτες για το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα και Σαμαρά



Στο μόνιμο ερώτημα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες βλέπουν πιο θετικά την πιθανή επιστροφή του πρώην αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ερώτημα αν θα λειτουργούσε θετικά στο πολιτικό σύστημα ένα νέο κόμμα Τσίπρα, το 38% απαντά θετικά και το 50% αρνητικά.