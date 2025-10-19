Ενώπιον των ανακριτικών Αρχών στην Καλαμάτα βρέθηκε από το μεσημέρι της Κυριακής (19/10) ο 22χρονος που φέρεται ως εκτελεστής στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, επιμένοντας ότι δεν ήταν αυτός που τράβηξε τη σκανδάλη. Όπως φέρεται να δήλωσε, «δεν είχα όπλο και δεν έχω πάει ποτέ στη Φοινικούντα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός υποστήριξε ότι δεν πυροβόλησε και πως ουδέποτε είχε επισκεφθεί την περιοχή στο παρελθόν. Κατά την απολογία του, τόνισε επανειλημμένα ότι δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του, κάτι που, όπως ισχυρίστηκε, αποδεικνύει την αθωότητά του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το pelop.gr, παραδέχθηκε ότι είχε βρεθεί στο σημείο μαζί με τον έτερο 22χρονο κατηγορούμενο, αλλά υποστήριξε ότι ο σκοπός της επίσκεψης ήταν ο εκβιασμός και όχι η δολοφονία.

Ο 22χρονος, που έχει ήδη παραδώσει στις Αρχές το κινητό του τηλέφωνο και την ταυτότητά του, με την οποία φέρεται να ενοικίαζε διαμέρισμα στην Καλαμάτα, αρνήθηκε κατηγορηματικά την αναγνώρισή του από τον ανιψιό ενός εκ των θυμάτων, ο οποίος τον είχε κατονομάσει ως τον δράστη. Παράλληλα, κατονόμασε τον μέχρι πρότινος φίλο του ως τον άνθρωπο που εισήλθε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και διέπραξε το έγκλημα.

Σύμφωνα με την απολογία του, ο ίδιος περίμενε έξω στη μηχανή, ενώ ο συνεργός του διενεργούσε τον εκβιασμό. Ο δικηγόρος του, Δημήτρης Γκαβέλας, έκανε λόγο για «μαραθώνια διαδικασία», σημειώνοντας ότι η ανακρίτρια «είχε διεισδυτική ματιά» και πως ο πελάτης του «περιέγραψε τα γεγονότα όπως τα έζησε».

Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν είναι ο φυσικός αυτουργός της διπλής ανθρωποκτονίας και πως η φερόμενη αναγνώριση από τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα είναι ανακριβής. «Ο πελάτης μου δεν είχε όπλο και δεν πυροβόλησε. Ήταν έξω στη μηχανή», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν γνώριζε τα θύματα και βρέθηκε εκεί μόνο για να συνδράμει σε πράξη εκβίασης.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν λάβει το «πράσινο φως» για να εξετάσουν τα τηλεφωνικά αρχεία των δύο κατηγορουμένων για δύο μήνες πριν το φονικό στη Φοινικούντα, προκειμένου να διαλευκάνουν τον ρόλο που είχε ο καθένας στη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη Μεσσηνία.