Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, έλαβαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες του διπλού φονικού στη Φοινικούντα που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της Καλαμάτας.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους είναι κακουργηματική και περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις κατηγορίες:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθείσα κατά συρροή και κατά συναυτουργία

Συνέργεια σε ανθρωποκτονία

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Επικίνδυνη σωματική βλάβη



Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έχουν αιτηθεί να λάβουν αντίγραφα της δικογραφίας αύριο, ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες των πελατών τους ενόψει της Κυριακής.

Οι νεαροί αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ήταν ο εκτελεστής. Ο ένας εξ αυτών, που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ χθες συνοδεία δικηγόρου, ισχυρίζεται ότι ήταν συνοδηγός στο λευκό σκούτερ με το οποίο μετέβησαν στο κάμπινγκ, ενώ κατονομάζει τον φίλο του ως τον άνθρωπο που πυροβόλησε τα δύο θύματα.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός αρνείται τις κατηγορίες και, σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» (ΑΝΤ1) αρνήθηκε να απολογηθεί στους αστυνομικούς της ΓΑΔΑ.

Σήμερα ο δικηγόρος του, Δημήτρης Γκαβέλας, είπε έξω από τα δικαστήρια ότι ο εντολέας του αρνείται ότι πυροβόλησε ή ότι κρατούσε όπλο.

Η ΕΛΑΣ έχει εντοπίσει φωτογραφίες και ρούχα των δύο νεαρών, καθώς και τα κράνη τους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου της δολοφονίας. Παράλληλα, ερευνάται και η διαδρομή που ακολούθησαν από την Καλαμάτα προς τη Φοινικούντα, η οποία περιλαμβάνει στάσεις που χαρακτηρίζονται «ασύνδετες» με το έγκλημα.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία εξετάζει την ύπαρξη πιθανού ηθικού αυτουργού. Οι αρχές αναζητούν άτομο που εκτιμάται πως βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ και επικοινωνούσε με τους δύο 22χρονους.

Ο ανιψιός του θύματος και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να έχει αναγνωρίσει ως δράστη τον 22χρονο που δεν απολογήθηκε.

Η έκκληση της οικογένειας του θύματος

Οι δικηγόροι της οικογένειας του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, Αντώνης Κατσάς και Αντώνης Νταής, απηύθυναν δημόσια έκκληση να σταματήσει «η σκύλευση του νεκρού».

«Η οικογένεια ζητά να σεβαστούμε τη μνήμη των θυμάτων και να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της. Το αίμα τους είναι ακόμα ζεστό», ανέφεραν, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το έγκλημα.

