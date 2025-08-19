Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ προκειμένου να εντοπίσει τον δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας με θύμα έναν 47χρονο στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ της Δευτέρας (19/8).

Το θύμα, αλβανικής καταγωγής βρέθηκε στη μέση του δρόμου στην οδό Μιχαήλ Βόδα με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και οι έρευνες φαίνεται να επικεντρώνονται στην αλβανική μαφία.

Πίσω από τη δολοφονία οι Αρχές βλέπουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών που αφορά εμπορία ναρκωτικών. Το 47χρονο θύμα είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2022, για συμμετοχή σε πολυμελή εγκληματική οργάνωση, η οποία έκανε κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τον Απρίλιο του 2024 είχε συλληφθεί και πάλι για παρόμοιες κατηγορίες.