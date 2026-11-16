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Ο κύριος δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 έτη, ενώ στους άλλους δύο επιβλήθηκαν ποινές 19 και 6 ετών αντίστοιχα.

Οι τρεις καταδικασθέντες οδηγήθηκαν στις φυλακές, καθώς το δικαστήριο απέρριψε όλα τα αιτήματα για αναστολή εκτέλεσης των ποινών τους.

Η 69χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας έξω από την οικία της.

Οι αστυνομικές αρχές εξιχνίασαν την υπόθεση έπειτα από έρευνες τριών μηνών, αξιοποιώντας ψηφιακά δεδομένα και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προανάκριση.

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Αυλαία στη δίκη για τη δολοφονία της συμβολαιογράφου Μαρίζας Τερτσέτη-Παπαδάτου στην Ζάκυνθο

Πρόκειται για την υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Ζάκυνθο τον Φεβρουάριο του 2025 και είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της έξω από το σπίτι της, ύστερα από επίθεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.

Το δικαστήριο, ύστερα από τέσσερις ημέρες ακροαματικής διαδικασίας, αποφάσισε την καταδίκη και των τριών κατηγορουμένων, αναφέρει το imerazante.gr. Στον πρώτο, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο κύριος δράστης, επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια, στον δεύτερο 19 χρόνια κάθειρξη και στον τρίτο έξι χρόνια κάθειρξη. Παράλληλα, δεν έγινε δεκτό κανένα αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ποινής και οι τρεις καταδικασθέντες οδηγήθηκαν στις φυλακές.

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Το χρονικό της δολοφονίας

Η Μαρίζα Τερτσέτη-Παπαδάτου εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου 2025, έξω από την κατοικία της, κοντά στο όχημά της, από συγγενικό της πρόσωπο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός της προήλθε από τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο στον αριστερό μηρό, τα οποία προκάλεσαν μαζική αιμορραγία.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης

Για την εξιχνίαση του εγκλήματος κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές της Ζακύνθου, με τη συνδρομή εξειδικευμένου κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι έρευνες διήρκεσαν περίπου τρεις μήνες και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, ανάλυση ψηφιακών δεδομένων και αξιολόγηση των στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, ηλικίας 46 και 50 ετών, μετέβησαν στην κατοικία της συμβολαιογράφου με σκοπό τη ληστεία, χρησιμοποιώντας όχημα που οδηγούσε ο τρίτος κατηγορούμενος, ηλικίας 21 ετών και συγγενής του 46χρονου.



Όταν η 69χρονη αντιστάθηκε, ο 46χρονος φέρεται να της κατάφερε θανατηφόρα χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο. Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν τον Μάιο του 2025, κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν έπειτα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα, στην οποία αξιοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, ψηφιακά δεδομένα και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προανακριτική διαδικασία.