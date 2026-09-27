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Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (27/9) η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοούνταν επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου στη Ζάκυνθο.

Η σορός της βρέθηκε σε χωράφι με ελιές στην τοποθεσία «Καστέλια», στο Άνω Γερακαρίο, από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο για αγροτικές εργασίες. Ο ίδιος ειδοποίησε την Αστυνομία.

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Η γυναίκα διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στον Αλυκανά, ενώ η σορός της εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχε καταγραφεί για τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, στο παρόν στάδιο έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η σορός βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της

Από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνιση της 64χρονης στο Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών, είχαν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά.

Στις έρευνες συμμετείχαν η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones.

Στην επιχείρηση είχαν συνδράμει επίσης κλιμάκια της ΕΜΑΚ, με εκπαιδευμένο σκύλο, φουσκωτές βάρκες και δύτες, καθώς στην περιοχή υπάρχει ποτάμι.

Παρά τις έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες, η γυναίκα εντοπίστηκε τελικά στην αγροτική περιοχή του Άνω Γερακαρίου.

Η σορός της αναμένεται να μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.